Carmen Villalobos protagonizó coqueto baile con Frederik Oldenburg [VIDEO]

Sin duda alguna la actriz colombiana Carmen Villalobos es uno de los rostros más famosos de la televisión nacional e internacional, por ello, cada paso que da la barranquillera es noticia en los medios de comunicación.

Desde que Carmen dio a conocer que estaba dándose una nueva oportunidad en el amor luego de una relación de diez años y un divorcio con el también actor colombiano, Sebastián Caicedo -quien también ha iniciado una nueva relación sentimental con Juliana Diez-, ella aprovecha cada oportunidad para mostrar en sus redes sociales su nueva etapa con el famoso presentador venezolano Frederik Oldenburg.

La relación fue confirmada por ambos en febrero de 2023 por medio de sus redes sociales, en donde la actriz de “Hasta que la plata nos separe” le deseo un feliz cumpleaños a Oldenburg con una románticas fotos en Cartagena, Colombia.

La conductora del nuevo reality show de Telemundo “Top Chef VIP” siempre se ha caracterizado de derrochar carisma, sensualidad y sobre todo belleza. Por ello, en esta oportunidad decidió hacer participe a su novio en un nuevo video lleno de amor y sensualidad que ha enloquecido a todos sus fans y se ha vuelto viral.

Carmen Villalobos y su sensual baile junto a su novio

La pareja de novios esta vez decidió darle algo de chispa a su relación y por supuesto a sus fans de Instagram donde ella tiene más de 20 millones de seguidores. Y es que queda bastante claro que ambos pasan por su mejor etapa, pues son recurrentes las imágenes, historias y videos que constantemente ambos están compartiendo juntos.

Se trata de un coqueto y candente video publicado por ambos en donde, durante el fin de semana de las vacaciones de Semana Santa, la pareja bailó muy pegadito y sensual. El video, al parecer fue grabado en la habitación de un hotel y comienza con Frederik cargando a Carmen, teniendo una conexión y complicidad bastante notable.

El par de enamorados al ritmo de bachata hicieron un mini baile de la canción “Rush” de Ayra Starr. En un momento, el venezolano toma la cara de Carmen bastante enamorado y la besa con mucha pasión, mientras ella muy coqueta se pega a su novio y le baila muy sensual.

Aunque la protagonista de “Sin senos no hay paraíso” ha demostrado sus dotes de baile y su sabor caribeño, esta vez decidió involucrar a su novio y enseñarle algunos pasos de bachata. Al final, Frederik Oldenburg se mostró más arriesgado con un movimiento de cadera y tras verse sonrojado salió corriendo del video, mientras Carmen rie y finaliza el video.

Además, Carmen dejó un romántico escrito en la descripción del video que decía: “Love is in the air! Convencí a Frederik Oldenburg de hacer este video bailando y me encantó… Aunque al final él quiso huir”, escribió la presentadora. El viodeclip ha logrado acumular más de 640 mil “Likes” y más de ocho millones de reproducciones. Entre los comentarios que se destacan se leen:

“Me encanta verte feliz 😍🔥🔥🔥🔥”, escribió un usuario.

“Son hermosoossss me encanta esta pareja, se nota la química que hay se nota que la pasan bien y eso es lo único que importa vivir el día a día como si fuera el último, el resto que vaya fluyendo felicidades @cvillaloboss”, comentó otra persona.

Un último comentario decía: “Estás enamoradiitaaa 😍 esa carita con que lo miras ❤️ Que lindaaa ella ama su venezolano 🔥🔥🔥🔥🔥”

¿A Frederik Oldenburg no le gusta que Carmen baile?

En las últimas semanas fue la misma presentadora y actriz quien quiso aclarar un rumor que había circulado en algunos medios de comunicación. De acuerdo con InfoBae, se especuló que a Frederik le había prohibido bailar a Villalobos en sus redes sociales.

La protagonista de “Café con aroma de mujer” publicó por medio de sus historias una reacción a dicho titular con la noticia en la cual se leía “Carmen Villalobos advierte que ya no baila en lencería porque tiene novio”. Ante tal situación, Carmen aclaró que sus palabras fueron sacadas de contexto, pues en un video publicado por la propia famosa ella había explicado que le veía una prenda debajo de un pantalón térmico diciendo: “Es un pantalón térmico … para que no anden publicando ‘Carmen Villalobos baila mostrando la ropa interior’”.

Ante esto, el titular de la noticia no fue para nada de su gusto pues ella se mostró bastante enojada a lo cual respondió en una serie de historias de Instagram:

“¿Es en serio? Mi gente, qué pasa, ¿en qué momento de la historia anterior digo que no bailo en lencería porque tengo novio o porque no le gusta? ¿Por qué hacen este tipo de titulares? de verdad todo el tiempo, yo no puedo hacer nada porque a todo le sacan una nota y lo distorsionan”.

Luego de esto, ella finalizó diciendo a sus seguidores que no creyeran este tipo de noticias afirmando que no dejaría de bailar por estar en una relación.

“Les aclaro. A mi novio le encanta que yo baile, aquí en las redes sociales como sea. Con ropa, en ropa interior o sin ropa … ¡Cojan oficio, por favor! No mi gente, yo no me quejo de las notas de entretenimiento. Yo me quejo de las notas con titulares que no tienen nada que ver con lo que yo realmente hago y digo; si yo realmente hago algo malo, díganlo, yo tengo cero rollo, pero si no para qué hacer este tipo de titulares, yo no entiendo”, concluyó la actriz según InfoBae.

