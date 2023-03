El presentador Carlos Adyan visita Turquía después del terremoto

El presentador de En Casa con Telemundo se toma unas merecidas vacaciones. Carlos Adyan armó maletas y se fue a vacacionar a Turquía. Una vez en el lugar, muchos de sus seguidores le preguntan ¿cómo está todo tras el terremoto del 6 de febrero?. “Todo está bien aquí” dijo Carlos Adyan en un Live que hizo en sus redes este jueves 23 de marzo. ” Realmente las áreas que afecto el terromoto no es Estanbul, no es la capital, Cappadocia…fue en ciertas zonas. Fue mucho el impacto que tuvo pero lo que buscan en estos momentos es fomentar el turismo y ayudar a regenerar la economía. No se asusten. Hay muchas zonas que no paso nada en Turquía. Turquía es un país muy grande.Si hubo muchos afectados y muchas víctimas. Pero en las zonas turísticas no paso nada”.

Carlos ha compartido varios videos con espectaculares países. “¡Qué lindo es #Turquía 🇹🇷😍! Hoy estoy descubriendo muchos lugares históricos de la ciudad pero mi favorito ha sido el bazaar de especias, la vibra es única y te acerca mucho a la cultura del país”, escribió al lado de una imagen que se ve a Carlos en el famoso Bazaar en Turquía. Su compañera, Adamari López, no tardo en hacerle un pedido ya que este se encuentra en el famoso Bazar de las Especias. “Cariño en el mercado de las especias venden unos cristalinos mentolados que son buenísimos para cuando estás enfermo. Pregunta por ellos si te interesa y trae.



Terremoto en Turquía – 6 de febrero de 2023

La madrugada del 6 de febrero, un terremoto de magnitud 7,8 impactó Turquía y Siria. Luego el 20 febrero se registraron dos fuertes réplicas de magnitud 6,4 y 5,8, en la ya devastada provincia de Hatay.

Los terremotos dejaron cerca de 50 mil personas muertas y miles de heridos. Además decenas de edificios derrumbados y dañados.