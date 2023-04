Carlos Adyan deja su casa y se muda a apartamento ¿Por qué?

El periodista boricua Carlos Adyan, quien presenta todas las tardes el programa En Casa con Telemundo, se vuelve a mudar de hogar por tercera vez en poco tiempo. Por lo que muchos le han preguntado qué está pasando con él. Tendrá algún problema financiero? o Qué pasará? “Yo sabía que esta pregunta me la iban a hacer muchos, particularmente los que me siguen desde hace años”, dijo Carlos en un en vivo. “Y es que en dos años me he mudado 3 veces, esta va a ser la tercera casa donde voy a vivir. Siempre he vivido en casa, esta va a ser la primera vez en apartamento”.

En 2018, Carlos se empeño a realizar su sueño en convertirse en dueño de casa. Tres años más tarde, Carlos lo logró. Con una sonrisa de oreja a oreja se tomó la foto del recuerdo en el momento que firmaba el documento de la compra de su primera casa.

El momento fue tan emocionante para Carlos que hasta compartió un video mostrando el interior de su casa antes de que lleguen los muebles. En el video Carlos explica que le gusto mucho está casa por la luz, hielera y tenía su propio cuarto para grabar. Ya que en su residencia anterior solo tenía dos cuartos y no tenía un lugar donde grabar.

Ahora este mes de abril de 2023, Carlos se vuelve a mudar de hogar. El presentador deja su casa para irse a un lugar más pequeño. Pero no pondrá en venta su casa. Sino que simplemente le pondrá el letrero de ‘Se alquila’ para sacar algo dinero de ahí y no desprenderse de uno de sus bienes más preciados. “Es simplemente cuestión de cambios. La casa va a seguir siendo mía, la voy a rentar, pero hay que buscar nuevos horizontes, y si la vida te presenta la oportunidad, hay que tomarla. De eso se trata, de invertir, de aprovechar cada oportunidad, y en eso estamos”, compartió Carlos en sus redes.

Carlos Adyan se encuentra actualmente en la etapa de decoración, por lo que estaremos esperando que comparta el resultado final de su nuevo hogar.