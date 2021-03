Aseguran que Cardi B en GRAMMY fue “degenerada”: amenazan con demandarla

La actuación de Cardi B en la edición número 63 de los Premios Grammy no le cayó bien a algunos de los corresponsales de Fox News. Candace Owens criticó a la rapera por su interpretación del tema “W.A.P”, con Megan Thee Stallion.

“Prácticamente lo que estábamos viendo anoche era una escena de sexo lésbico que se estaba simulando en televisión, y esto se considera feminista”, dijo Owens sobre la asombrosa actuación. “Es icónico. Es avance. Es progresista”.

Owens continuó describiendo la actuación de la cantante como un “ataque a los valores estadounidenses” y “tradiciones estadounidenses”.

“En realidad, estás tratando activamente de hacer que los niños aspiren a cosas grotescas”, agregó Candance Owens. “Estamos celebrando la perversidad en Estados Unidos”.

Ella agregó: “Creo que los padres deberían estar aterrorizados de que esta sea la dirección hacia la que se dirige nuestra sociedad. Estamos debilitando a Estados Unidos; eso es realmente de lo que deberíamos estar hablando. Este es un debilitamiento de la sociedad estadounidense. Estamos a punto de ver el fin de un imperio. Estados Unidos no puede sobrevivir, no se puede sostener, bajo este tipo de valores y principios”.

Candace Owens says WAP being performed at the Grammy's signifies the "corrosion" and "end of an empire" pic.twitter.com/G1BpwUdTTH — nikki mccann ramírez (@NikkiMcR) March 16, 2021

Cardi B respondió compartiendo un clip sobre Owens criticando la actuación y tuiteó: “Yaaaayyyyyyy ¡¡¡HICIMOS NOTICIA EN FOX CHICOS!!!”.

Candace Owens amenazó con emprender acciones legales contra Cardi B

Cardi B y Candace Owens continuaron lanzándose cosas en Twitter. Cardi B se burló de Owens cuando compartió un tweet, que Owens dijo que fue retocado con Photoshop, que decía que el esposo de Owens y su hermano tenían una aventura.

“No, estás hablando de dos mujeres moviendo sus vaginas juntas mientras tu marido y tu hermano abofetean po…. y p…. juntos”, se lee en la publicación.

Owens luego tuiteó que iba a demandar a la joven originaria de El Bronx, Nueva York, por compartir el tuit falso.

“Acabo de hablar con mi familia”, tuiteó. “Voy a demandar al 100% a Cardi por esa tontería. No puedes simplemente empezar a lanzar mentiras descabelladas contra miembros privados de mi familia, porque estás molesta porque alguien te criticó por tu presentación degenerada”.

Cardi luego derribó a Owens afirmando que ella fue quien hizo photoshop del comentario en Twitter.

“Afirmas que MI EQUIPO Y YO LO HEMOS FOTOSHOPEADO, ahora dices que me sentí por un tweet editado con Photoshop al azar. Son docenas de artículos informados al respecto en noviembre, ¿cuál es ese?”.

Yes. Just spoke with my family. I am 100% suing Cardi for that nonsense. You can’t just start throwing out wild lies against private members of my family because you’re upset someone called your out on your degenerate performance.

I‘ll keep you all posted. https://t.co/v2aisvQiOG — Candace Owens (@RealCandaceO) March 16, 2021

Owens luego avergonzó a Cardi B por “difamar” a su hermano.

“TENGO un hermano, un ciudadano privado, a quien estás difamando en este momento con esta imagen retocada que ahora afirmas públicamente que viste tuiteada en la vida real”, tuiteó la mujer. ¿Quieres admitir ahora que mentiste o que te demanden para que puedas ser denunciada como una mentirosa? Yo gano de cualquier manera”.

You claim that ME AND MY TEAM PHOTOSHOPPED IT now you claim I felt for a random photoshopped tweet Thats dozens of articles reported about it In November which one is it ? https://t.co/eamVhfr5L5 pic.twitter.com/4rZG4DY5GP — iamcardib (@iamcardib) March 16, 2021

Cardi B no se detuvo después de que Owens amenazara con emprender acciones legales. Después de que Owens tuiteó sobre que fue tendencia en Twitter y lo atribuyó a su nuevo programa, Candace, que se estrenó el 19 de marzo, Cardi B la troleó un poco más.

“No te doy despliegue hombre, soy tu MADRE. Me buscas cuando necesitas ayuda en tu carrera y no al revés. ME NECESITAS. YO NO TE NECESITO. Ahora di gracias mami Belcalis”, dijo la cantante.

I’m not your hype man I’m your MOTHER .You look for me when you need help on your career not the other way around .YOU NEED ME I DONT NEED YOU .Now say thank You mommy Belcalis. https://t.co/1oXcRvrCJf — iamcardib (@iamcardib) March 17, 2021

