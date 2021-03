Fraude y otros delitos en reinado de escuela en Florida: ¿Qué hizo Laura Carroll?

Laura Rose Carroll es la subdirectora de Florida, acusada de manipular las elecciones de regreso a casa de 2020, en la escuela secundaria de su hija, para garantizar que la adolescente fuera coronada reina. El caso desencadenó una investigación criminal, porque las actividades involucraron acceso no autorizado a la información de los estudiantes.

Carroll, quien trabaja en la escuela Bellview Elementary en el distrito escolar del condado de Escambia, accedió a cientos de cuentas de estudiantes en línea, usando sus credenciales a nivel de distrito, según el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida.

Carroll fue arrestada el 15 de marzo y enfrenta múltiples cargos por delitos graves. Su hija de 17 años, también fue arrestada y detenida en el Centro Regional de Detención de Menores de Escambia, dijeron las autoridades. El New York Times mencionó que la joven fue expulsada de Tate High School.

El superintendente de distrito, Dr. Timothy Smith, confirmó a Heavy por correo electrónico que Carroll está “actualmente suspendida del trabajo”. Dijo que “no pudo agregar ninguna información adicional sobre el caso ya que el estado de Florida todavía está trabajando en el asunto”.

Esto es lo que necesita saber:

Carroll es acusada de acceder ilegalmente a las cuentas de los estudiantes

La investigación dentro del Distrito Escolar de Escambia comenzó en noviembre de 2020. Según el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, los funcionarios escolares notaron que se había accedido a cientos de cuentas de estudiantes en línea en el sistema de información del distrito, llamado FOCUS, sin la debida autorización.

Los investigadores descubrieron irregularidades relacionadas con la elección del tribunal de bienvenida de Tate High School, que tuvo lugar en octubre de 2020. Cientos de votos fueron “marcados como fraudulentos, con 117 votos provenientes de la misma dirección IP en un corto período de tiempo”. La evidencia condujo al teléfono celular de Carroll y “computadoras asociadas con “la dirección de su casa, con un total de 246 votos emitidos para el Homecoming Court”.

El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida dijo que los agentes también encontraron evidencia de que Carroll, quien tenía acceso a nivel de distrito a FOCUS, había comenzado a entrar en las cuentas de los estudiantes de la escuela secundaria a partir de agosto de 2019. Descubrieron que había mirado 372 registros de la escuela secundaria, 339 de los cuales pertenecían a estudiantes de Tate High, dijeron los investigadores.

La hija de Carroll finalmente fue coronada reina del baile

Carroll y su hija adolescente están acusadas de trabajar juntas para manipular las elecciones de bienvenida. La adolescente enfrenta los mismos cargos que su madre, según el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida.

Los agentes también tenían declaraciones de testigos para respaldar la evidencia informática. Los funcionarios explicaron en el comunicado de prensa, que “varios estudiantes” dijeron a los investigadores que la hija de Carroll había estado hablando de usar la cuenta FOCUS de su madre para enviar votos para la corte de bienvenida.

Según WKRG-TV, finalmente, la adolescente fue nombrada ganadora y coronada como la reina.

La policía no nombró a la hija de Carroll en el comunicado de prensa sobre el caso. Pero el periódico en línea NorthEscambia.com publicó imágenes y nombres de la corte de regreso a casa de Tate High School, del 31 de octubre de 2020. Una adolescente llamada Emily Grover fue fotografiada con la corona. Grover también compartió fotos de la noche en su cuenta de VSCO, una de las cuales parece ser una foto de Grover y Carroll.

Assistant principal in Florida arrested for rigging homecoming queen

Carroll ha sido suspendida de su trabajo como subdirectora en la escuela primaria Bellview

Carroll ha sido suspendida de su trabajo, confirmó el superintendente Dr. Timothy Smith a Heavy. No especificó si esa acción se había tomado antes o después del arresto de Carroll el 15 de marzo. También le dijo a WEAR-TV: “El distrito no puede divulgar ninguna información adicional fuera de la que compartió FDLE, debido a la naturaleza de la investigación”.

El 16 de marzo, Carroll todavía figuraba como subdirectora de la Escuela Primaria Bellview, tanto en el sitio web de la escuela como en el sitio web del distrito del condado de Escambia. La dirección de correo electrónico del distrito de Carroll también estaba activa al momento de escribir este artículo. Heavy se acercó a ella para pedirle un comentario y el mensaje se envió con éxito. No hemos recibido respuesta.

Smith confirmó a Heavy que Carroll fue ascendida a subdirectora de la Escuela Primaria Bellview en 2015.

No quedó claro de inmediato cuando el distrito se enteró de que los investigadores habían identificado a Carroll y a su hija como sujetos de la investigación sobre el acceso no autorizado a las cuentas de los estudiantes. Heavy también le hizo esa pregunta a Smith, pero él respondió que no podía comentar porque “el estado de Florida todavía está trabajando en el asunto”.

Carroll ha estado enseñando durante más de 2 décadas

Carroll ha sido maestra por más de dos décadas, según el superintendente de las Escuelas del Condado de Escambia. Smith le confirmó a Heavy que Carroll comenzó a enseñar en el distrito en 2000, antes de convertirse en subdirectora en 2015.

Los registros del sitio web del Departamento de Educación de Florida enumeran las licencias actuales de Carroll, que fueron emitidas.

Carroll y su hija enfrentan múltiples cargos, según el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, entre ellos:

Delitos contra usuarios de computadoras, sistemas informáticos, redes informáticas y dispositivos electrónicos (delito grave de tercer grado).

Uso ilegal de un dispositivo de comunicación bidireccional (delito grave de tercer grado).

Uso delictivo de información de identificación personal (delito grave de tercer grado).

Conspiración (delito menor de primer grado).

Los registros de los reclusos del condado de Escambia muestran que Carroll fue reseñada brevemente el 15 de marzo, pero fue liberada menos de una hora después. Su próxima audiencia judicial está programada para el 8 de abril. Su hija fue detenida en un centro de detención de menores. Esos registros no están disponibles públicamente.

