Boda de actor mexicano deja al menos 100 contagiados con Coronavirus: ¿Quién es el actor?

Más de 100 personas dieron positivas a #COVID19 luego de asistir a la boda del actor #ArmandoTorrea, celebrada en Mexicali, #BajaCalifornia, y a la cual asistieron 300 invitados sin usar cubrebocas. A través de varias imágenes se puede ver que los asistentes no siguieron las medidas de prevención durante el evento.