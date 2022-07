[VIDEO] TikTok advierte de “contenido sensible” en el último video de Blake Shelton

TikTok ha colocado una advertencia en el video más reciente del entrenador de The Voice Blake Shelton.

En el video, Shelton mostró el “behind the scenes” de su video de la canción Come Back as a Country Boy. Sin embargo, antes de ver el video, los fans deben decir que están de acuerdo con el contenido.

“Contenido sensible”, dice la advertencia. “Algunas personas pueden encontrar este video perturbador”.

Luego, los espectadores tienen la opción de omitir el video o verlo de todos modos.

El video de Shelton presenta contenido “behind the scenes”

El video de Shelton presentó contenido “behind the scenes” en su videoclip, incluida la forma en que se editó el video para que pareciera que estaba rodeado de llamas, derribando un árbol y más.

“Sigue siendo uno de nuestros videos favoritos. ¿Cuál es tu parte favorita?”, se lee en el título del videoclip.

Los fanáticos pensaron que era divertido que hubiera una advertencia en el video.

“¿¿Recibí una advertencia antes de ver esto??”, una persona escribió.

Otro comentó: “Lmao. Me encanta la advertencia de sensibilidad antes de ver este video…”.

“Este video tiene una advertencia”, se lee en un comentario junto con un emoji sonriente.

Otros simplemente cuestionaron por qué había una advertencia de sensibilidad en el video.

Kelly Clarkson habló sobre Shelton

Shelton regresará a The Voice para la temporada 22, mientras que Kelly Clarkson, quien ha estado en el programa durante casi una década, no lo hará. Sin embargo, eso no significa que Clarkson se haya olvidado de la estrella de la música country.

Clarkson estaba recordando a los más de 1,000 invitados a los que dio la bienvenida a The Kelly Clarkson Show y celebrando los 180 episodios de la temporada 3, 169 Kellyokes y nueve nominaciones a los Premios Daytime Emmy.

“La temporada 3 está terminanda y definitivamente ha sido de libro, literalmente”, dijo en el video de Instagram.

También recordó los juegos que disputó durante su tiempo en el programa.

“Competí en 28 juegos y sólo gané 15 de ellos”, dijo. “Este debe ser el sentimiento que Blake tiene en The Voice. Porque, ya sabes, estuve ocho temporadas y gané cuatro, así que el 50% de las veces”.

Shelton ha estado en The Voice durante 21 temporadas y ha ganado un total de ocho veces. Por lo tanto, sus estadísticas no son tan buenas como las de Clarkson, con una tasa de victorias del 38%.

Algunos fanáticos se preguntaron por qué Clarkson decidió dejar The Voice.

Durante un episodio reciente de The Kelly Clarkson Show, Clarkson aparentemente reveló su razón para dejar The Voice y explicó que no era permanente.

Estaba entrevistando a la leyenda de la música country Faith Hill cuando él le dijo que trabajaba constantemente.

“Estás trabajando duro”, le dijo Hill a Clarkson.

Clarkson respondió: “Me tomaré el verano libre, estoy muy emocionada”.

“Es mi primer verano libre desde que tenía 16 años”, dijo.

Con la filmación de The Voice a finales del verano y principios del otoño, eso ofrece una explicación de por qué Clarkson puede no regresar al programa durante la temporada. También da esperanza a sus fans. Si la estrella solo se toma un verano libre, eso significa que es posible que regrese para una temporada posterior del programa.

Los entrenadores ya comenzaron a filmar la próxima temporada del programa y organizaron una fiesta de cumpleaños conjunta para Shelton y el presentador Carson Daly.