¿Tuvo hijos el depredador sexual Jeffrey Epstein?

Jeffrey Epstein, quien fue acusado de tráfico sexual, murió en agosto de 2019 ahorcado mientras estaba en una celda de la cárcel en Manhattan. ¿Epstein tuvo hijos? Aunque nunca tuvo hijos, sí tenía una familia numerosa, incluido un hermano que trabaja en bienes raíces en Nueva York y que creía que mataron a Jeffrey Epstein.

Epstein es el foco central de una serie de Netflix llamada Jeffrey Epstein: Filthy Rich.

Epstein nunca tuvo hijos y nunca se casó

Jeffrey Epstein nunca se casó, aunque tuvo numerosas novias a lo largo de los años. Tampoco tuvo hijos.

Según los informes, una vez dijo que quería casarse con la hija adolescente de una de sus ex novias, informó Business Insider. Salió con Eva Andersson Dubin, ex Miss Suecia, durante 11 años entre los 80 y principios de los 90. Después de que se separaran, dijo que quería casarse con su hija Celina Dubin, informó The New York Post. En 2014, según los informes, Epstein le dijo a un asociado que si alguna vez se iba a casar, sería con Celina, que entonces tenía 19 años. Nunca hubo evidencia de que tuvieran una relación romántica.

Su hermano Mark trabaja en bienes raíces y es el único hermano de Jeffrey

Solo dos días antes de morir, Epstein firmó su testamento y solo nombró a un beneficiario: su hermano Mark Epstein, informó ABC News en el video de arriba. Su patrimonio fue valorado en $ 577 millones o más, incluidos $ 56 millones en efectivo. (The Guardian informó que no estaba claro si Mark Epstein era en realidad un beneficiario designado).

El testamento que firmó puso sus activos en un fondo fiduciario, según informó The Guardian. Los activos enumerados incluían $18,5 millones en automóviles, aeronaves y embarcaciones; artes y coleccionables; y propiedades en Florida, Nueva York, Nuevo México, París y las Islas Vírgenes.

Mark Epstein ha insistido en que su hermano Jeffrey era inocente y que no se suicidó sino que lo mataron, informó el Miami Herald. Mark dijo que cuando su hermano murió, no lo había visto en siete años. Dijo que no eran cercanos, pero Jeffrey lo llamó “cuando se metió en problemas por primera vez”. Afirmó que su hermano se reformó después de que lo liberaran de la cárcel en 2009.

En julio de 2019, Mark ofreció su casa en Florida como garantía para ayudar a Jeffrey Epstein a pagar la fianza, informó The Daily Beast.

Dijo que mientras Jeffrey se dedicaba al mundo de las finanzas, el propio Mark se sintió atraído por la comunidad de artistas. Mark también dijo que antes de dedicarse a bienes raíces, era dueño de un negocio de serigrafía.

En agosto de 2019, el Daily Caller informó que Maxine Waters, Debbie Wasserman Schultz y Adam Schiff estaban en la junta del Instituto Humpty Dumpty, un grupo de expertos dirigido por Mark Epstein. El Instituto trabaja con las Naciones Unidas y fue cofundado por Constance Milstein en 1988. Mark se desempeñó como vicepresidente y representó al grupo ante la ONU.

Jeffrey Epstein creció en Nueva York con su hermano y sus padres

Jeffrey Epstein creció en Nueva York con su hermano, Mark, y sus padres, Seymour y Pauline, informó el Miami Herald. Seymour y Pauline Epstein se casaron en 1952 y todavía estaban juntos cuando su padre murió en 1991. Seymour Epstein murió en la Clínica Cleveland en Ohio mientras recibía tratamiento por una afección cardíaca.

Mark le dijo al Miami Herald que Seymour era trabajador del Departamento de Parques de la Ciudad de Nueva York, y que tanto él como Jeffrey estaban cerca de él. Dijo que su madre, Pauline, era secretaria de una compañía de seguros.

Vanity Fair informó que los padres de los Epstein creían que obtener una buena educación era “la salida” para sus hijos.