Black Friday 2020: ¿A qué hora abren las tiendas en USA?

Luego de una rica cena de Acción de Gracias para agradecer por todo lo bueno – que dentro de la pandemia – nos ha dejado este 2020, ya está aquí el Black Friday o Viernes Negro, una jornada que se dedica totalmente a realizar las comprar para el día de navidad. Este año, las grandes tiendas le han apostado a las compras vía online, brindándole a sus consumidores, poder desde la comodidad de sus hogares, realizar las compras, debido a la pandemia del coronavirus y evitar aglomeraciones. Sin embargo, muchos norteamericanos han decidido ir directamente a sus tiendas favoritas y hacer las compras de manera presencial.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) le piden a la comunidad tener calma y respetar las normas de distanciamiento, el uso de mascarillas, clasificando este día de compras, como una actividad de alto riesgo, en donde le piden a los ciudadanos recurrir alas tiendas en los horarios menos concurridos o comprar en línea.

Por ello, si quieres ir a tus tiendas favoritas, es indispensable que conozcas los horarios de atención. Aquí te dejamos algunos de ellos, pero debe de tener a consideración que pueden variar dependiendo dela ubicación, por ello, le recomendamos consultar el horario de la tienda de su preferencia más cercana, anticipadamente.

Horarios de las tiendas en Black Friday 2020

• Academy Sports + Outdoors: 5:00 am a 11:00 pm.

• Ace Hardware: Horario variable.

• Apple: varía por ubicación y servicio de recogida.

• Athleta: Horario variable.

• At Home: 6:00 am a 11:00 pm.

• Banana Republic: Horario variable.

• Barnes & Noble: 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

• Bealls Outlet: 7:00 am a 11:00 pm.

• Bealls Florida: 6:00 a.m. a 11:00 p.m.

• Bass Pro Shops: abre a las 5:00 a.m.

• Bed Bath & Beyond: abierto desde las 6:00 am.

• Bath & Body Works: Una gran cantidad de tiendas abrirán a las 6:00 a.m.

• Best Buy: 5:00 am a 10:00 pm.

• Belk: abre a las 7:00 a.m.

• Big Lots: 6:00 a.m. a 11:00 p.m.

• BJ’s Wholesale Club: Las tiendas tendrán un horario para los adultos mayores de 8:00 a 9:00 a.m. y después a las 9:00 a.m. para todos los consumidores.

• Boscov’s: 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

• Burlington: Abre a 7:00 a.m.

• Buybuy Baby: Abre a las 8:00 a.m.

• Cabela’s: abierto desde las 5:00 a.m.

• Costco: Horario variable.

• Conn’s HomePlus: 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

• CVS: Horario regular.

• Dick’s Sporting Goods: 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

• Dillard’s: 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

• Five Below: Abre a las 8:00 a.m.

• Fleet Farm: Abre a las 5:00 a.m.

• Forever 21: 7: 00 a.m., pero varía ya que algunas tiendas abrirán a las 5:00 a.m.

• GameStop: Abierto desde las 7:00 a.m.

• Gap: Horario variable.

• Guitar Center: 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

• Hobby Lobby: 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

• Home Depot: abierto desde las 6:00 a.m.

• HomeGoods: 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

• H&M: Algunas tiendas abrirán desde las 5:00 a.m.

• Ikea: Horario variable.

• Jared: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

• J.Crew: Horario variable.

• JC Penney: 5:00 am a 10:00 pm.

• Joann Stores: Abre a las 6:00 a.m.

• Kay Jewelers: 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

• Kohl’s: 5:00 am.

• Lowe’s: Abrirá a las 6:00 a.m.

• Macy’s: 5:00 am a 11:59 p.m.

• Marshalls: 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

• Menards: Abre desde las 6:00 a.m.

• Michaels: 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

• Nordstrom y Nordstrom Rack: Horario variable.

• Office Depot y Office Max: 8:00 am.

• Old Navy: desde la medianoche hasta las 11:00 pm.

• Petco: Horario variable.

• PetSmart: 7:00 am a 9:00 pm.

• Piercing Pagoda: Varia pero algunas tiendas abrirán desde las 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

• Raymour & Flanigan: 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

• Sally Beauty: 10:00 am a 7:00 pm.

• Sam’s Club: varía por el nivel de membresía.

• Sephora: Horario variable.

• Shoe Carnival: 6:00 am a 9:00 pm.

• Style Encore: 10:00 am a 8:00 pm.

• Staples: Abre a las 9:00 a.m.

• Target: 7:00 am a 11:00 pm.

• T.J. Maxx: 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

• Ulta Beauty: 6:00 am a 10:00 pm.

• Value City Furniture: 8:00 am a 9:00 pm.

• Walgreens: Horario regular.

• Walmart: 5:00 am a 11:00 pm.

• World Market: Horario variable

• Zales: 10:00 am a 9:00 pm.

