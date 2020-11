El último adiós a Maradona: la despedida en Casa Rosada

La noticia de la muerte de Diego Armando Maradona es un trago amargo que todavía, casi un día después, los amantes al fútbol no terminamos de digerir. Diego, para muchos, el mejor futbolista de la historia, partió en la mañana del 25 de noviembre de 2020, a la edad de 60 años, debido un paro cardiorrespiratorio en su domicilio de Buenos Aires, donde se encontraba recuperándose de la intervención quirúrgica a la que fue sometido días atrás.

De inmediato los fieles seguidores del ‘10’ de la Selección Argentina, se volcaron a las calles para darle ánimo a la familia y allegados, y poder despedir a quien fue su ídolo.

Todos estaban expectantes a los detalles de su velatorio, debido a las restricciones que existen a causa del Covid-19, pero finalmente se pudo conocer, que sería velado en cámara ardiente en la Casa Rosada de la capital Argentina, así lo dispuso su familia, quienes tuvieron un momento intimó durante la madrugada del mismo miércoles. Aquí estuvo presente Claudia Villafañe con sus hijas Dalma y Giannina, entre otros familiares.

Ya muy temprano el jueves 26 de noviembre, las filas y aglomeraciones de sus fieles seguidores, hinchas que disfrutaron de su fútbol, y personalidades importantes del país, se acercaron desde las 6:00 de la mañana, para darle el último adiós al máximo exponente del fútbol a nivel mundial, fila que se extendió varias cuadras, desde la Plaza de Mayo hacia la avenida 9 de Julio del país. Las personas comenzaron a ingresar por grupos, quienes pasaron frente al féretro para despedirse, tirarle flores, rosarios y camisetas de diferentes equipos de fútbol argentino. La fila para ingresar al velatorio ya fue cerrada y terminará a las 16:00 horas de Argentina.

Mientras tanto, quienes se quedaron afuera, adultos mayores, jóvenes y chicos, se concentraron a los alrededores de Casa Rosada, para llorar al astro argentino. Entre cantos, aplausos, banderas de Argentina, hinchas de diferentes clubes, corearon en una sola voz “Olé Olé Olé, Diego Diego!”. Con el pasar de las horas, y tras haberse declarado tres días de duelo, un ‘rio’ de gente, sigue llegando para sanar un mismo dolor y despedir al más grande la historia del balompié.

Luego de que su cuerpo fuera trasladado hacia la Casa Rosada, allí, a las altas horas de la madrugada del miércoles, llegaron su exesposa Claudia Villafañe, sus hijas Dalma y Gianinna.

Luego, llegaron para despedirse de Diego, Verónica Ojeda, su hijo Diego Fernando y Jana, otra de las hijas de Maradona.

Entre otras personalidades que tuvieron acceso a la ceremonia privada fueron sus amigos más cercanos, ex compañeros del plantel campeón del Mundo en México 1986 (Oscar Ruggeri, Carlos Tapia, Sergio Batista y Jorge Burruchaga), el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, Martín Palermo, Carlos Tévez y Ramón Ábila, futbolistas de Boca Juniors, Rolando Schiavi, ex jugador del conjunto “Xeneize”, y el técnico Jose Perkeman.

Por su parte, Rocío Oliva, última pareja sentimental del futbolista, no pudo ingresar tras quedar excluida de la lista de personas autorizadas por Claudia Villafañe y sus hijas Dalma y Giannina.

A las 11:00 de la mañana llegó el presidente Alberto Fernández junto a la primera dama, Fabiola Yáñez, en el helicóptero presidencial. Saludaron a la familia de Maradona y a los seguidores que estaban a las afueras, intentando ingresar al recinto.

Una vez adentro y como era de esperarse, con lágrimas en sus ojos, tanto el presidente como su esposa, se acercaron al féretro, colocaron una camiseta de Argentinos Juniors, dos pañuelos blancos, uno de Madres y otro de Abuelas de Plaza de Mayo, un ramo de flores y una réplica de la Copa del Mundo del 1986.

Los hinchas llegaron para sumarse a la despedida de Diego Maradona, miles de argentinos se reunieron en la Plaza de Mayo, la cual quedó rebosada de la cantidad de personas, que sin importar de que equipo eran hinchas, se abrazaron, lloraron y homenajearon a su eterno ídolo, para darle su último adiós.

