Black Friday 2022: Los mejores descuentos de Viernes Negro

Llega el Black Friday o Viernes Negro, y con la gran jornada de ofertas y descuentos, las compras del fin de año en Estados Unidos se vuelven de locura.

Este viernes 25 de noviembre, durante las 24 horas del día, según el diario La Nación, las promociones estarán vigentes en las tiendas físicas y virtuales, así que hay muchas posibilidades de encontrar los regalos perfectos para Navidad de manera anticipada.

Para que te antojes, a continuación te vamos a presentar un listado de las promociones más llamativas de este próximo Black Friday.

Ofertas anticipadas del Black Friday

Las ofertas y ahorros del Black Friday ya han comenzado a llegar, y aquí hemos reunido las mejores, de acuerdo con el portal Pocket:

• Google: Rebaja del 35% en el precio de los Pixel, Buds y Watch

• Samsung: Ahorra en el Galaxy S22

• Blink: Timbre y cámaras con un 60% de descuento

• Ring: 60% de descuento en paquetes Echo

• Echo: Ahorra un 59% en dispositivos Show

• Sony: Más de un tercio de descuento en auriculares

• Fire TV: Stick % Cubo 4K a mitad de precio

• Samsung: Ahorra un 67% en memoria

• Fitbit: 1/3 de descuento en Versa 4, Charge 5

• LG: 27% de descuento en televisores OLED / QNED

• Fire Stick: 50% de descuento en HD Stick

• Ring: 41% de ahorro en el video timbre

• Samsung: QLED y QLED TVs con un 36% de descuento

• Roomba: Consigue un 35% de descuento

• Google: Más de un tercio de ahorro en Nest

• Beats: 37% de descuento en Solo 3

• JBL: Flip 6 es un 31% más barato

• Amazon US: Echo, Fire TV, Kindle

• Walmart: Descuentos en televisores, teléfonos, auriculares y mucho más

• Best Buy: Descuentos en Nintendo, Oculus, Dyson, Microsoft y otros

• Target: Descuentos en tecnología en todos los ámbitos

• Apple: Busca ofertas en tarjetas de regalo

• Sam’s Club: Rebajas en televisores Samsung, tabletas, Fitbits, etc.

• B&H: Ofertas en cámaras y productos electrónicos

• Dell: Ofertas en portátiles, ordenadores de sobremesa y mucho más

• HP: Ahorra en productos HP

• Lenovo: Descuentos en PCs para juegos y portátiles 2 en 1 en el Black Friday

• Microsoft: Se esperan ofertas en Surface

• Newegg: Descuentos en una gama de tecnología

Productos que no se pueden dejar pasar

De acuerdo con ABC estos son los productos que no se deben dejar de pasar en esta jornada de descuentos de Black Friday.

• Apple iPad de 10,9 pulgadas El iPad de 2022 de 10,9 pulgadas es un artículo interesante y de última generación para tu uso diario. Te servirá para leer, consultar tu correo o ver vídeos cómodamente en cualquier parte.

Está la versión en azul de la décima generación de este fabricante. La capacidad es de 256 GB y la pantalla es de 10,0 pulgadas. Asimismo, será un compañero ideal de viaje porque es muy ligero, tan solo pesa 0,9 kilogramos. Otro aspecto relevante es que tiene una CPU de 6 núcleos y GPU de 4 núcleos. Por supuesto, dispone de todo tipo de conectividad, tanto Wifi como Bluetooth, de manera que tendrás la opción de acceso a internet estés donde estés.

• Samsung Galaxy M23 5G – Light Blue También puedes aprovechar el Black Friday para cambiar de teléfono móvil y pasarte al nuevo Samsung Galaxy M23 5G. Amazon le ha otorgado la insignia Amazon’s Choice, y los usuarios lo puntúan con 4,2 estrellas sobre 5, destacando su estupenda relación calidad-precio, su funcionalidad, ligereza y la autonomía de la batería.

Te recomendamos la versión en color verde oscuro, pero también lo tienes disponible en azul claro y naranja cooper. Utiliza la tecnología 5G, que es la más reciente, y tiene una memoria disponible de 128 GB, con 4 GB de RAM. Además, la pantalla de 6,6 pulgadas es ideal para un uso diario y práctico para todos los públicos. Como todos los teléfonos Galaxy, funciona con el sistema operativo Android 12.0.

• HP 15s-fq4086ns – Ordenador Portátil de 15.6 Full HD El modelo de ordenador portátil HP 15s-fq4086ns es ideal tanto por sus prestaciones como por su funcionalidad. Además, está respaldado por un fabricante líder como HP y se considera un artículo Amazon’s Choice.

El dispositivo tiene una pantalla plateada de 15.6» Full HD, lo que asegura una visión óptima. La capacidad de almacenamiento es de 512 GB SSD, realmente alta. Y, además, tiene 8 GB de memoria RAM, ideal para descargar o funcionar con varias ventanas simultáneamente. El procesador del ordenador, el Core i7-1195G7, asegura velocidad y buen funcionamiento. Si estás buscando un computador potente, ligero (1,69 kg) y con una excelente duración de batería (7,25 horas de autonomía) tanto para trabajar en casa como para llevártelo de viaje, esta es una buena opción.

• Garmin Fenix 6x Pro Un reloj inteligente multideporte con pantalla extragrande de 36 mm especialmente indicado para los amantes de las aventuras al aire libre. Tiene sensores para medir tu frecuencia cardíaca y oxímetro de pulso, navegador con mapas de tu entorno gracias a sensores GPS y Galileo, función ClimbPro para ver en tiempo real información sobre tus rutas de trail running, altímetro inteligente, aplicaciones de música… Resumiendo: todo lo que puedas imaginar y más.

• Apple Airpods Pro Este modelo de segunda generación de auriculares de Apple es perfecto, ofrece todo lo que necesitas: activación y conexión automáticas, conexión con todos tus dispositivos de la marca o acceso inmediato a Siri. También una conexión inalámbrica rapidísima cortesía de su chip H1, la posibilidad de reproducir o cambiar una canción solo tocando dos veces, sonido y voz de alta calidad, y un estuche que te dará para varias cargas.

• iRobot Roomba e6192 con WiFi El Roomba E6192 se adapta por completo a tu hogar -independientemente de los muebles y las mascotas- mediante un sistema de limpieza de tres fases que lleva a cabo mediante dos cepillos de goma multisuperficie y una aspiración de alta potencia cinco veces superior a modelos anteriores. Además, este aspirador inalámbrico también propone sugerencias personalizadas para optimizar la limpieza en todo momento.

• Oral-B iO Series 9 Special Edition La tecnología magnética iO de Oral-B garantiza una limpieza profesional sin renunciar al cepillado suave, dejando una sensación de frescor y unas encías más sanas en cuestión de días. Además, su IA te guía para qué sepas en qué superficies debes insistir. Y con la posibilidad de escoger entre 7 modos de cepillado: limpieza diaria, sensible, cuidado de las encías, limpieza intensa, blanqueamiento, extra sensible y limpiador lingual. Por último, su cargador magnético ofrece una carga rápida en 3 horas, para que nunca te quedes sin él, informó GQ.

El producto estrella del Black Friday 2022

El Echo Dot (4ª generación). El altavoz inteligente más vendido de Amazon te permitirá reproducir música en streaming con un sonido intenso, de alta calidad. Solo has de pedírselo a Alexa. Pero también podrás consultar el tiempo, configurar alarmas, controlar otros dispositivos del hogar o pedirle que responda a todas esas preguntas que tengas.

Y un extra: podrás llamar o enviar mensajes a otros dispositivos Echo, pero también a aquellos que tengan la aplicación de Alexa o conexión a Skype. Y podrás conectarlo con otras habitaciones de la casa, para que la música se escuche en todos lados, de acuerdo con GQ.

