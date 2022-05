Billboard Music Awards 2022: ¿Cómo ver el Live Stream?

Los Billboard Music Awards 2022 se transmitirán en vivo el domingo 15 de mayo a las 8:00 p.m. ET/5:00 p. m. PT en NBC.

Si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver los Billboard Music Awards 2022 en vivo en línea, con las dos primeras opciones que ofrecen pruebas gratuitas:

Puedes ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 100 canales de TV en FuboTV, que puedes usar gratis con una prueba de siete días aquí:

Comience su prueba gratuita de FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puede ver los Billboard Music Awards 2022 en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio de DVR en la nube, así como una función retrospectiva de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los programas nuevos a pedido dentro de los tres días (y a veces más) de su conclusión, incluso si no las registra.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) está incluido en cada uno, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de cinco días:

Prueba gratuita de DirecTV Stream

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver los Billboard Music Awards 2022 en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream.

Si no puede ver en vivo, DirecTV Stream también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

También puede ver el programa en vivo en Peacock TV, pero necesitará el plan “Premium”, que cuesta $ 4.99 (con anuncios) o $9.99 (sin anuncios) por mes:

Obtener Peacock TV

Una vez que se haya registrado en Peacock, puede ver los Billboard Music Awards 2022 al día siguiente en la aplicación Peacock, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/ S, PlayStation 4 o 5, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede mirar en su computadora a través del sitio web de Peacock TV.

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en mercados seleccionados) y más de 40 otros canales de TV a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV. Esta opción no viene con una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más económico con NBC, además puede obtener $ 10 de descuento en su primer mes:

Obtener Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver los Billboard Music Awards 2022 en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/ S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

Si no puede mirar en vivo, Sling TV viene incluido con 50 horas de DVR en la nube.

Avance de los Premios Billboard de la Música 2022

Play

Doja Cat Performs 'Alone' At the 2022 Billboard Women In Music Awards Doja Cat performs 'Alone' at the 2022 Billboard Women In Music awards. To learn more about this story: ►► Subscribe for more music news: blbrd.cm/Proracf ►► See our latest videos: blbrd.cm/xOgw6VQ About: Billboard is the world's most influential music media brand, with an unmatched authority among artists, fans and the industry. Billboard powers the ultimate… 2022-03-03T21:00:12Z

Presentado por la estrella de R&B y rap Sean “Diddy” Combs, los Billboard Music Awards 2022 celebrarán “los mayores logros de la música” del año pasado, “honrando a los nombres más importantes de la música actual”, según el comunicado de prensa de NBC.

Continúa:

Único entre los espectáculos de premios musicales, los homenajeados se determinan por su desempeño en las listas de Billboard, la máxima autoridad y medida del éxito en la música. La transmisión anual en vivo muestra actuaciones espectaculares, colaboraciones inesperadas, momentos de la cultura pop que hacen que los fanáticos hablen todo el año y el prestigioso premio ICON, que honra a los artistas que baten récords y su impacto en la música. Los nominados y ganadores de los Billboard Music Award se basan en las interacciones clave de los fanáticos con la música, incluidas las ventas de álbumes y canciones digitales, la transmisión, la transmisión de radio, las giras y el compromiso social, rastreados por Billboard y sus socios de datos, incluido MRC Data. Desde 1940, las listas de Billboard han sido la guía de referencia para clasificar la popularidad de artistas, canciones y álbumes, y son la medida definitiva del éxito en la música. Diddy no solo es uno de los artistas con mayores ventas, sino que también es uno de los productores musicales más exitosos de todos los tiempos. Es un icono cultural y un actor y magnate moderno, diseñador de moda, empresario, inversor y filántropo. Además de sus propios álbumes exitosos, Diddy ha producido para visionarios de la industria, incluida la ganadora del Premio Billboard Icon de este año, Mary J. Blige, y el artista Burna Boy, así como The Notorious B.I.G., Mariah Carey, Jennifer Lopez, Boyz II Men, Britney Spears. , Kanye West y muchos más.

“Esto será diferente a cualquier entrega de premios: traeré el amor y estableceré la frecuencia en un máximo histórico”, dijo Combs en un comunicado. “Los Billboard Music Awards realmente representan a los artistas y dónde está la música hoy en día, por lo que estoy emocionado de seleccionar las mejores actuaciones en vivo y sorpresas. El mundo tiene que sintonizar para ver”.

The Weeknd encabeza a todos los nominados con 17 nominaciones, seguido de Doja Cat con 14, Olivia Rodrigo y Justin Bieber con 13 cada uno, y Drake con 11. La artista Mary J. Blige recibirá el premio Billboard Icon.

“Mi carrera ha sido un viaje tan increíble e inesperado que ha incluido muchos giros en avenidas que nunca podría haber imaginado como actuar, producir, lanzar negocios y ahora incluso mi propio festival de música”, dijo Blige en un comunicado. “A pesar de todo, siempre, de una forma u otra, volví a mi primer amor, la música. Ser reconocido de esta manera en este momento, con el Icon Award en los Billboard Music Awards, es un honor increíble y me siento verdaderamente honrado”.

Los Billboard Music Awards 2022 se transmitirán en vivo el domingo 15 de mayo a las 8:00 p.m. ET/5:00 p.m. PT en NBC.

