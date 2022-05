Tiroteo en Buffalo, New York: Homenaje al oficial de policía asesinado Aaron Salter

Aaron Salter era un oficial de policía retirado de Buffalo y un querido guardia de seguridad que fue una de las 10 personas asesinadas por un supremacista blanco armado que atacó una tienda de comestibles Tops Friendly Market.

El jefe de policía de Buffalo, Joseph Gramaglia, lo llamó “un héroe a nuestros ojos” durante una conferencia de prensa. Salter confrontó y disparó al pistolero antes de que el pistolero lo matara a tiros.

Payton Gendron es el sospechoso acusado de matar al menos a 10 personas en el supermercado de Buffalo, Nueva York, el sábado 14 de mayo de 2022, mientras transmitía un video en vivo. Gendron fue detenido en el lugar, dijo la policía de Buffalo. Otros tres resultaron heridos. Gendron enfrenta cargos de asesinato en primer grado en un tribunal estatal de Nueva York y también podría enfrentar cargos federales, incluidos delitos de odio, dijeron las autoridades. Los nombres de las víctimas aún no han sido revelados.

Un manifiesto racista y antisemita y una transmisión en vivo de Twitch se atribuyeron en línea al atacante, pero las autoridades no han verificado esas cuentas. Surgió un video gráfico que muestra cuerpos tirados en el estacionamiento mientras los agentes de la ley detienen al sospechoso. Gendron es de Conklin, Nueva York. Dijo en el manifiesto que es un estudiante universitario de 18 años y un supremacista blanco que se describe a sí mismo. En el manifiesto, dijo que apuntaba a una ciudad con una gran población negra.

Esto es lo que necesita saber sobre Salter:

1. Salter fue recordado como un “amado guardia de seguridad”

Según Buffalo News, Salter fue recordado como un “amado guardia de seguridad”. Salter era negro, según Buffalo News. Un manifiesto atribuido al tirador deja en claro que es un supremacista blanco que eligió Buffalo porque tiene una gran población negra.

“Una de las personas dentro de la tienda es un guardia de seguridad, un querido guardia de seguridad, que es un oficial de policía retirado de Buffalo, un héroe a nuestros ojos, se enfrentó al sospechoso, disparó múltiples tiros, golpeó al sospechoso, pero porque tenía una armadura pesada. enchapando, esa bala no tenía bala”, dijo el comisionado de policía en la conferencia de prensa. El sospechoso luego mató al guardia de seguridad, dijo la policía.

The Daily Beast informó que Salter había trabajado en la tienda de comestibles durante cuatro años.

Según las autoridades, 11 de las 13 víctimas que recibieron disparos eran negros y dos blancos. Las víctimas incluyen cuatro empleados de la tienda. El alcalde de Buffalo, Byron Brown, dijo en una conferencia de prensa: “Buffalo es conocida como la ciudad de los buenos vecinos a nivel nacional e internacional. Esta es una comunidad donde las personas se aman. El tirador no era de esta comunidad. De hecho, el tirador viajó horas desde fuera de esta comunidad para perpetrar este crimen contra la gente de Buffalo.

Brown agregó: “Un día en el que la gente disfrutaba del sol, disfrutaba de la familia, disfrutaba de los amigos, todo tipo de actividades felices. Gente en un supermercado, haciendo compras y lloviendo balas sobre ellos. Las vidas de las personas se apagan en un instante sin ninguna razón”.

2. Salter trabajó como oficial de policía fuera del Distrito Noreste; Su hijo también lo llamó un ‘héroe’

Como oficial de policía, Salter, de 55 años, trabajaba en el Distrito Noreste, según el periódico, que agregó que los disparos de Salter no derribaron al tirador porque vestía “equipo táctico de protección”.

“Hoy es un shock”, dijo su hijo, Aaron Salter III, a The Daily Beast. “Estoy bastante seguro de que salvó algunas vidas hoy. Es un héroe.

Salter dejó tres hijos. Según The Daily Beast, ingresó al departamento de policía de Buffalo inmediatamente después de graduarse de la escuela secundaria.

NBC New York informó que el pistolero portaba “un rifle y vestía equipo de estilo militar o un tipo de chaleco antibalas”.

3. Salter una vez sobrevivió a un ataque con escopeta mientras trabajaba como oficial de policía

En 1996, Buffalo News informó sobre Salter y otra oficina, diciendo que los dos policías de Buffalo “escaparon de un ataque con escopeta hoy temprano en Leroy Avenue disparando primero a uno de los dos hombres arrestados más tarde por el equipo de Armas y Tácticas Especiales”.

El sospechoso “salió de detrás de una puerta y apuntó con una escopeta calibre 12 cargada a los rostros de los oficiales de la estación de Kensington, Aaron Salter Jr. y Gerald Smith”, según el artículo anterior.

“Mi primera reacción fue agacharme”, dijo Salter a Buffalo News en ese momento. “No disfruto mirando por el cañón de una escopeta, y si no hubiera sido porque mi compañero disparó primero, habría sido una oportunidad de oro para dispararnos. Mi compañero probablemente nos salvó”.

4. Salter se llamó a sí mismo un “aprendiz de todos los oficios” y estaba trabajando en un proyecto de “motores en marcha sobre el agua”

En LinkedIn, Salter escribió:

He sido oficial de policía durante los últimos 27 años, los últimos dos he estado en la división de tránsito, hago los eventos en el First Niagara Center junto con andar en motocicleta haciendo desfiles y carreras por la ciudad de Buffalo. Soy un aprendiz de todos los oficios, un maestro de nada. Siempre estoy trabajando en mis vehículos o en mi proyecto de hacer funcionar los motores en el agua durante los últimos cuatro años. Me gustaría hacer realidad mi sueño de hacer que los autos funcionen. de agua usando mi fuente de energía recién descubierta algún día.

Escribió en LinkedIn que era oficial de policía de AWS Hydrogen Technologies LLC y que tenía un título de asociado en Estudios de Comunicación y Medios de Canisius College, al que asistió en la década de 1980.

En 2016, escribió en Facebook,

Esta es la página de Facebook de mi empresa. Estoy entusiasmado con mi empresa. Declaré hace 6 meses. Creo que puedo cambiar la forma en que alimentamos los automóviles, los barcos, los generadores y proviene del agua. Recientemente me inscribí en el equipo de vanguardia de Daymond John y comenzaré el viernes 3 de junio. Entonces puedo comenzar a otorgar licencias de este increíble producto a empresas que quieran usar una nueva fuente de energía. Lo que he llamado, Hidrógeno Reyodiado. Y podemos acercarnos un paso más a ayudar a que el planeta se deshaga de estos peligrosos hidrocarburos que dañan el ozono y provocan el calentamiento global del planeta. Ven y únete a mí en esta misión gracias.

5. La mamá de Salter trabajaba en la tienda de comestibles Tops como cajera

Según su obituario, la madre de Salter trabajó una vez en la tienda Tops.

“Carol trabajó para Tops Super Market en Central Park Plaza durante 15 años como cajera, luego fue ascendida a jefa de caja a gerente de recepción hasta 1986. Carol y su esposo, el difunto Aaron Salter Sr., abrieron y operaron AC Laundry & Dry Cleaners ubicados en 379 Genesee Street durante 12 años, cerrando su negocio en 1998”, dice.

The Buffalo News informó que el sospechoso estaba “vestido con chaleco antibalas y armado con un rifle de alto poder”. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que se cree que el sospechoso usó un arma que fue comprada legalmente pero modificada con cargadores ilegales. Ella dijo que los investigadores están trabajando para determinar dónde se compraron las revistas. Ella dijo que se venden legalmente en otras partes del país, incluso en Pensilvania.

