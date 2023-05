Mira las fotos en bikini de Daniela Arroyo, la concursante trans en Miss Universe Puerto Rico

Este martes la organización de Miss Universe Puerto Rico hizo historia al anunciar por primera vez la inclusión de la reina transgénero Daniela Victoria Arroyo González dentro del grupo de 33 concursantes que se disputarán la corona como la más bella de la Isla del Encanto, que actualmente posee Ashley Cariño, finalista en la pasada edición de Miss Universo.

Y como era de esperarse, la noticia se ha convertido en tema de conversación en redes sociales, donde los seguidores de certámenes de belleza han empezado a analizar los chances de coronarse que le ven a la bella jovencita de 24 años, quien tiene estudios en relaciones Públicas, según reveló el periódico Metro PR.

La reina trans, quien representará a Cabo Rojo, además de su arrolladora personalidad y el mensaje de inclusión que ha estado promoviendo, intentará impresionar a los jueces con su figura, de la que presume en sus redes sociales, donde ha colgado varias fotos en bikini, que compartimos en esta nota.

La Miss Cabo Rojo ha usado su plataforma social de Instagram para mostrarse como un ejemplo para otras mujeres, pues a pesar de las dificultades y duros rechazos que ha debido enfrentar, ha sabido salir adelante y hoy compite en uno de los concursos más famosos del mundo.

“Deseo honrar a todas las que me dieron la mano y me acompañaron durante las batallas más difíciles en mi vida. A mis amigas, a las mujeres de mi familia, a las maestras y a las profesionales que me enseñaron seguridad, madurez y confianza. A todas las que me guiaron en el camino y no me dejaron sola incluso cuando el mundo -que a veces se torna muy machista- intentaba apagar mi espíritu”, comentó la reina trans en un reciente comentario en su Instagram.

“Las mujeres que admiro me enseñaron que está bien brillar en grande y llegar mas lejos del pequeño margen de las expectativas de la mayoría. Gracias a las mujeres que pudieron verme por lo que realmente soy: una igual a ellas”, agregó la reina de belleza. “Mis logros y mis legados son gracias a todas ellas. ¡Hemos hecho historia juntas! Todas somos la fuerza que el mundo necesita para evolucionar y una fuente de luz en un universo que de otra manera quedaría oscuro. Los cambios que logramos en conjunto son los que crearán un futuro en el que todas seremos libres y en el que no exista la separación entre seres humanos”.

Tras oficializarse su participación en el Miss Universe Puerto Rico, la rena ha recibido apoyo de muchos cibernautas, que le elogian no solo su belleza y valentía, a pesar de que no faltan ataques y comentarios crueles.

“Te admiro, te celebro y te honro Daniela! Wow! 👏👏👏👏😍😍😍😍😍 Eres una Reina con propósito 👑👑👑🦋 ¡Eres hermosaaaa! Eres un orgullo!!!! VOY A TI”, “¡Mucho éxito! ¡A por más! 👏❤️”, “Hermosa. Que honor compartir esta experiencia juntas. 😍💫♥️”, “eres una estrella y que te importe un pepino lo que digan mal de ti”, fueron algunos de los comentarios que recibió la joven, que incluye otros que incluso la ven como la eventual ganadora.

“Serás la próxima Miss Universe Puerto Rico!!!!! 😍💅🏼 Vamos a ti, corazón! 👑🏳️‍🌈🇵🇷🏳️‍⚧️💖”, “Bella saludos desde Los Angeles California todo mi apoyo chula ❤️🏳️‍⚧️😍 a ganar!!!”, “Una vez creí, y nuevamente, reafirmo mi apoyo. ¡Voy a ti! 🎉❤️ mucho exitooooo!”, “esa es la próxima Miss Unverso” y “toda una DIOSA”, agregaron otros fans.

Mira aquí algunas de las fotografías que presume la joven reina en su Instagram y dinos qué te parece.