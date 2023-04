Con este bikinazo Salma Hayek consiguió más de 8 millones: ¡De no creer!

Este lunes 25 de abril, sin ningún motivo en especial ni ninguna celebración por venir, Salma Hayek se convirtió en tendencia en redes sociales, luego de compartir un par de fotografías en las que presumió de su espectacular figura, ataviada en un diminuto bikini, que dejó a millones de cibernautas con la boca abierta.

La actriz mexicana engalanó su cuenta de Instagram con un bañador verde neón, de dos piezas, mientras subía a un yate, que hizo que pocos creyeran que tenga 56 años y de inmediato llovieron los elogios.

Pero este no ha sido el bikinazo que más impacto ha logrado la protagonista de la película Frida en redes.

En septiembre pasado, con motivo de la celebración de su cumpleaños número 56, la estrella de Hollywood compartió un video en el que presumió de su tonificada figura, ataviada en un bikini rojo, con el que puso en despliegue su hermosura.

El bikinazo fue tan llamativo entre sus fieles seguidores, que hasta el día de hoy cuenta con más de 8 millones de vistas, que siguen creciendo.

“Happy 56th birthday to me!!! ❤️💃💋. Feliz cumpleaños #56 para mi !!! 🎂 #alwaysgrateful”, comentó la actriz, quien iba a bordo de un yate, mientras bailaba muy contenta el tema “Happy Birthday” de Stevie Wonder.

Y mientras los fans de Salma siguen preguntándose cuál es el secreto de la mexicana para lucir tan joven a sus 56 años, su nuevo bikinazo verde sigue consiguiendo “likes”.

“Cada vez que necesito sentirme renovada, me meto al mar 🌊 #oceanlife”, fue la frase con la que la mexicana compartió su post, generando todo tipo de mensajes.

“Ver a una mujer que come chicharrones, toma vino y disfruta la vida, lucir así a los 56 años… me da motivos para ser feliz!”, “Que bendición 🙌”, “That’s Hot!😍🔥🔥🔥”,

“😍 dinos cuál es la fuente de la juventud”, “The best!!!!”, “mi única meta en la vida es verme tan bien como ella”, dijeron admiradores de la estrella.

Otra de las publicaciones previas de Salma que encantó a sus fans fue el día de la boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira, donde presumió de su majestuoso vestido.

“Antes de meterme en el carro para celebrar el amor de mis amigos @marcanthony and @nadiatferreira Que viva el amor ❤️!! Y que viva la salsa 💃!!!”, comentó la veracruzana.

Sobre los cuidados que sigue para verse radiante, Salma aseguró hace años a la prensa: