Murió Ben Watknis de “Master Chef Junior”: ¿Cómo murió el niño de 14 años?

El mundo de los reality shows está de luto, esta vez tras conocerse el fallecimiento de uno de los concursantes más queridos y adorables que haya pasado por el programa Master Chef Junior, de la cadena FOX. Ben Watkins, de tan solo 14 años de edad, murió, tras padecer complicaciones de un extraño tipo de cáncer. Al niño le habían diagnosticado un tumor conocido como histiocitoma fibroso angiomatoide, muy poco común.

Así lo reveló el periódico Chicago Tribune tras asegurar que el jovencito murió el lunes, según lo reveló el tío del niño, quien era huérfano desde hacíá tres años.

Anthony Edwards, tío del menor y su abuela Donna Edwards, emitieron un comunicado, en el que describieron al simpático niño como un “superhéroe”, por la manera como batalló contra su enfermedad, durante más de un año y medio.

“Después de perder a sus padres en septiembre de 2017, nos hemos maravillado con la fuerza, la valentía y el amor por la vida de Ben”, dijeron los parientes del exconcursante del programa de cocina, quienes crearon una página en GoFundMe para ayudar con los gastos fúnebres.

El tío y la abuelita del adolescente destacaron que Ben era una persona muy fuerte y llena de ánimo.

“Él nunca, nunca se quejó. Ben fue y siempre será la persona más fuerte que conocemos”, dijeron. “Cuando la rara enfermedad de Ben se compartió con el mundo, se sintió muy alentado por la efusión de amor que recibió de todos los rincones del mundo, especialmente aquí en su ciudad natal de Gary, Indiana. No podemos agradecer lo suficiente a esta comunidad por mantener a la familia en pie en oración y por todo lo que has hecho”.

'MasterChef Junior's' Ben Watkins Dies At 14"MasterChef Junior" star Ben Watkins has died at just 14 after battling cancer. The young culinary star passed away on Monday, according to the Chicago Tribune. His uncle, Anthony Edwards, told the paper that Ben had been undergoing chemotherapy for tumors present throughout his body. Last year, the teen was diagnosed with a rare soft… 2020-11-18T04:22:52Z

El tío de Watkins agregó en diálogo con el Chicago Tribune, que el niño comenzó con un tumor del tamaño de una bola de golf que con el tiempo fue creciendo hasta pronunciarse sobre el cuello. El Hospital de Niños Lurie, en la ciudad de Chicago, se convirtió en el sitio de tratamiento del jovencito.

“Ben sufrió más de lo que le correspondía en sus catorce años en esta Tierra, pero nos consuela que su sufrimiento finalmente terminó y que, al final, Ben sabía que era amado por muchos”, agregó la misiva de la familia. “A pesar de todo el dolor y las enfermedades por las que pasó Ben, nunca se quejó, ni una sola vez (…) Estábamos orando por un resultado diferente, pero los pulmones de Ben ya no podían darle el aire que necesitaba para respirar. Ha sido devastador”.

Ben Watkins: US MasterChef Junior star dies aged 14Ben Watkins: US MasterChef Junior star dies aged 14 MasterChef Junior star Ben Watkins has died aged 14 from a rare form of cancer, his family has confirmed. The young chef, who appeared on the US version of the popular cooking show in 2018, died on Monday. TV chef Gordon Ramsay, one of the show's… 2020-11-18T20:57:26Z

El tío del niño tenía su custodia legal desde el 2017, cuando los padres del pequeño perdieron la vida en un incidente de violencia doméstica calificado como un asesinato-suicidio, luego de que el padre matara a su esposa con su pistola y luego se quitara la vida a sí mismo.

Tras conocerse la triste noticia de la muerte del chico, miembro de la sexta temporada del popular reality show de niños, los mensajes de tristeza y pesar han invadido las redes sociales.



El presentador del reality, Gordon Ramsay, fue uno de los famosos que lamentó el temprano fallecimiento.

“Perdimos a un maestro de la cocina de @masterchefjunior. Ben, eras un cocinero casero increíblemente talentoso y un joven aún más fuerte. Tu joven vida tuvo muchos giros difíciles, pero siempre perseveraste. Adoré nuestro tiempo cocinando y riéndonos juntos en el set”, comentó en su Instagram. “Con el corazón roto hoy por perder a mi pequeño compañero, enviando todo mi amor a la familia de Ben Watkins con esta terrible pérdida”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram