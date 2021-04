Ben Affleck habla de Jennifer López: ¿Qué dijo sobre su ex?

Ben Affleck está echándole un ojo a su ex, Jennifer López, y asegura que la estrella de 51 años, todavía se ve muy bien en estos días.

En una entrevista para un artículo de portada sobre Jennifer Lopez en la revista InStyle, Affleck elogió la ética de trabajo de López cuando los dos fueron coprotagonistas en la película “Gigli”, en 2003.

“Ella sigue siendo, hasta el día de hoy, la persona más trabajadora con la que me he encontrado en este negocio. Tiene un gran talento, pero también ha trabajado muy duro por su éxito, y estoy tan feliz por ella que parece, por fin, estar recibiendo el crédito que se merece”, dijo el actor de Hollywood.

El “J Lo Glow”

Cuando se le pidió a Affleck que comentara sobre el “resplandor” sin esfuerzo de López, él dijo: “¿Dónde guardas la fuente de la juventud? ¿Por qué te ves igual que en 2003 y parece que tengo 40 años… en el mejor de los casos?”.

La propia Jennifer López respondió a los comentarios de sus ex y comentó: “¡Ben es gracioso! Él también luce bastante bien”.

Ella continuó: “También creo que estoy en la mejor forma de mi vida. En mis 20 y 30 años solía hacer ejercicio, pero no como lo hago ahora. No es que haga más ejercicio; Simplemente hago ejercicio más duro y de forma más inteligente”.

López dice que está motivada para mantenerse en forma por razones de salud, más que por su apariencia, pero agrega: “¡Cuando haces las cosas por las razones correctas, en realidad te ves mejor!”.

La relación de Jennifer Lopez y Ben Affleck

López y Affleck no solo salieron, sino que también se comprometieron brevemente.

Affleck reflexionó recientemente sobre la relación de la expareja cuando se sentó con Hollywood Reporter.

“Siempre hay una historia del mes, y yo saliendo con Jennifer Lopez resultó ser esa historia sensacionalista en ese momento. Necesitaban algo sobre que escribir, y nosotros éramos eso”, comentó el actor.

Affleck agregó: “La gente era tan jodidamente mala con ella… sexista, racista. La mie…. viciosa se escribió sobre ella de una manera que, si la escribieran ahora, literalmente serían despedidos. Ahora es como si la apreciaran y la respetaran por el trabajo que hizo, de dónde vino, lo que logró, así como debe de ser”.

Como señaló Good Morning America, los dos comenzaron a salir a principios de la década del 2000. La noticia de su compromiso surgió en 2002; en ese momento, habían protagonizado juntos películas como “Jersey Girl”.

Si bien estaban programados para casarse en 2003, terminaron retrasando la boda y terminaron en 2004.

Mientras tanto, en su última relación, Affleck salió con Ana de Arman durante aproximadamente un año. Los dos fueron vistos juntos en Cuba en marzo de 2020, pero en enero de 2021, parecía que se habían separado.

People fue el primero en informar la noticia. Una fuente le dijo al citado medio: “Ben ya no está saliendo con Ana… Ella rompió. Su relación fue complicada. Ana no quiere vivir en Los Ángeles y Ben obviamente tiene que hacerlo, ya que sus hijos viven en Los Ángeles”.

Según People, los dos se conocieron mientras filmaban la película Deep Water en Nueva Orleans.

