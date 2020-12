Belinda y Nodal elegidos la pareja del Año de People en Español: ¿Qué confesaron?

Hace un par de meses se confirmó la noticia de que Cupido había flechado a Belinda y Christian Nodal, y esta vez, faltando solo unos días para que el 2020 termine, los tortolitos fueron presentados como la pareja del año por la revista People en español.

La prestigiosa publicación le dedicó su más reciente portada a la intérprete del “Baile del sapito” y al cantante de “Adiós amor”, donde presentó varias fotografías de lujo, en las que los enamorados lucen de colección.

Y más allá del inmenso amor que se aprecia en las imágenes, tomadas en Ciudad de México, donde ambos cantantes optaron por lucir el color amarillo en sus atuendos, la parejita habló sobre su amor y revelaron detalles de lo que ha sido su bella relación.

Nodal recordó aquella gala de los Premios de la Radio en Dallas, cuando Belinda lo sacó a bailar de entre la audiencia cantando su canción “Amor a primera vista”.

“Me sacó a bailar y no lo vi fuera de lo normal”, le dijo Nodal a People en español al recordar aquel momento. “Se me hizo guapísima”.

El joven de 21 años agregó que luego la vida los volvió a poner frente a frente en el reality la Voz, donde el angelito del amor hizo de las suyas.

”Pasan los meses y pues ya estoy soltero, y en La voz [México nos reencontramos]. A mí me gustaba demasiado. Al había un punto que me daban nervios espantosos [estar a su lado]”, dijo el mexicano. “Me daban hasta tics: me temblaba la boca, los ojos y no me atrevía a hablarle”.

Belinda por su parte dijo: “había mucho amor desde ahí, desde el principio de La voz”.

La cantante mencionó también que con el paso del tiempo fue creciendo ese amor y ese interes entre ellos dos, que se mantiene vivo hasta ahora.

“Obviamente nos mantuvimos trabajando, cada uno en sus cosas y demás, y después de un mes y cachito fue cuando empezamos a hablar y a conectar de una manera distinta. Teníamos que estar juntos, era algo que tenía que pasar”, afirmó la intérprete de 28 años.

Y si a alguien le queda duda de lo enamorada que se encuentra de Nodal, la artista aseguró que nunca antes había vivivo algo como lo que le está pasando al lado del jovencito.

Christian Nodal Y Belinda Cantando La Voz Mexico Agosto 2020Christian Nodal Y Belinda Cantando La Voz Mexico Agosto 2020 2020-08-11T03:42:07Z

“Siempre he sido como muy cerrada con mi corazón (…) Siempre lo tengo en una caja con llave y, pues, nunca nadie había tenido [acceso a él]. Por primera vez en mi vida lo estoy entregando”, concluyó Belinda.



Sigue a AhoraMismo en Instagram