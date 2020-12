Andrés García confiesa que ha pensado en suicidarse: ¿Por qué quiere morirse?

Andrés García fue por muchos años considerado el galán de galanes de las películas y telenovelas mexicanas, y aunque muchos lo llegaron a comparan con una versión latina de Superman, no solo por su aspecto físico sino por su enorme atractivo entre las mujeres, de lo que alardeó por mucho tiempo, a sus 79 años el actor reveló que su salud ha sido en su vejez su talón de Aquiles, lo que lo ha puesto en un punto en el que ya se quiere morir.

Así lo confesó el dominicano, nacionalizado mexicano, quien tras vencer el cáncer de próstata, y haber permanecido sin poder caminar casi 7 años debido a un accidente, ahora, además del confinamiento de la pandemia, está lidiando con duras secuelas y constantes dolores que lo han hecho pensar en no vivir más.

“Últimamente ya me han entrado ganas de morirme, lo digo al público directamente. Antes quiero hacer algunas cosas”, comentó García, en entrevista con el programa de televisión De primera mano.

“Creo que me está pasando un poco eso (la depresión). Pero no solo es el encierro, sino los dolores. Los músculos, los tendones, los huesos rotos, etc. Con la edad, pues se agudizan los dolores, me despiertan por la noche los dolores, pero no me dejo y voy a pelear hasta el final”.

Andrés García revela si ha perdido las ganas de vivir… | De Primera Mano#AndrésGarcía abre su corazón y revela si por los dolores que sus enfermedades le provocan, ha perdido las ganas de vivir… No te pierdas lo mejor del espectáculo de lunes a viernes De Primera Mano a las 3 p.m. con Gustavo Adolfo Infante, Mónica Noguera y Addis Tuñón por Imagen Televisión. Visita también nuestra página… 2020-12-04T21:25:27Z

El actor de la película los plomeros y las ficheras, fue más allá y mencionó no solo que lo deprime mucho saber que ya no puede hacer las cosas que le gustaría, debido a sus dolencias físicas, sino que de empeorar sus dolencias, ha pensado en quitarse la vida.

Andrés García joven en 1967 "Chanoc" (1967) | Tele NChanoc es un joven pescador de perlas. Maley es la novia de Chanoc; ambos están muy enamorados pero el le rehuye al casorio. Todo se desarrolla en el mítico puerto de Ixtac y su encantador paisaje. Chano Urureta,Andrés García,Barbara Angely 2017-08-06T21:30:00Z

“Pienso que si estos dolores siguen, y no puedo vencer yo la incapacidad de… ya pude volver a caminar después de 7 años. Imagínense ahora quiero poder volver a meterme al mar y volver a hacer ejercicio, pero ya traigo tornillos en la espalda y no sé hasta donde, ni cómo quedé despues de la volcadura que tuve en la playa. Pienso mucho en la muerte”, dijo García. “Llegado el momento, me echo mi ayudadita y me voy solo para el otro mundo”.

Y al ser cuestionado sobre cómo pondría fin a sus días, de llegar a hacerlo, el antiguo galán defendió el derecho de la gente a acabar con su vida y dijo que incluso ya tiene un plan.

Así fueron los inicios en la carrera de Andrés García | De Primera ManoRecordamos esta charla con el actor Andrés García, donde él asegura que su personalidad le abrió las puertas del cine. No te pierdas lo mejor del espectáculo de lunes a viernes De Primera Mano a las 3 p.m. con Gustavo Adolfo Infante, Mónica Noguera y Michelle Rubalcava por Imagen Televisión Visita también nuestra página http://www.imagentv.com… 2019-08-13T21:23:26Z

“El suicidio yo no le oveo asi (como algo malo). Tengo una filosofía muy personal. Creo que si una persona ya no puede valerse por sí misma, los dolores que uno tiene, no solo yo sino mucha gente de edad, y sí ya te sientes mal y no encuentras que tengas nada bueno o positivo que aportar, está bien que te salgas ya de la jugada, porque una vez que te mueres se acabó el juego. Como dicen los americanos: ‘the game is over'”, dijo el actor.

Andrés García contó de quién de sus mujeres se enamoró | Suelta La Sopa | EntretenimientoVideo oficial de Telemundo Suelta La Sopa. El actor se enamoró profundamente como 10 veces en su vida y el cuenta quienes fueron las más importantes. SUBSCRIBETE: http://bit.ly/13rXHuX Suelta La Sopa: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la farándula, lo que está pasando en la vida de los… 2017-10-16T22:49:31Z

“Pero no está uno sufriendo y sufriendo. Mientras el cuerpo me responda, voy a seguir echándole ganas, pero si llega el momento, espero poder tener el valor de darme el empujón pa’ fuera… en el mar, solito me meto y él solito me ahoga, aquí lo tengo”, concluyó, mostrando el oceano que tiene al lado en su casa de Guerrero, México.



Andrés García se accidenta en su carro | De Primera ManoAndrés García revela en llamada los detalles del accidente que sufrió y las lesiones que le dejó en su espalda. No te pierdas lo mejor del espectáculo de lunes a viernes De Primera Mano a las 3 p.m. con Gustavo Adolfo Infante, Mónica Noguera y Michelle Rubalcava por Imagen Televisión Visita también nuestra página http://www.imagentv.com… 2019-06-20T20:36:01Z

Sigue a AhoraMismo en Instagram