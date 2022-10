MIRA: Belinda calva y con los ojos marrones

Belinda dejó a sus fans con la boca abierta después de que publicó un video en las redes sociales y en YouTube en el que se ve totalmente calva. Así coo lo lees, la cantante y actriz mexicana enseñó su cabeza sin siquiera un pelo.

La artista se ve prácticamente irreconocible sin su famosa cabellera color miel. En la imagen, Belinda también se ve con los ojos marrones. Nada que ver con su espectacular mirada azul.

La transformación de Belinda Pellegrini

Aunque no lo creas, ese cambio tan radical fue una decisión de la propia artista, que parece estar en una campaña para acabar con la imagen de que es una mujer plástica e interesada que pareció consolidarse en torno a ella tras su escandalosa separación del cantautor de música mexicana Christian Nodal.

En este 2022, Belinda se ha esforzado por mostrar su versatilidad como actriz y cantante, con papeles tan controvertidos como el que presentó en la serie de Netflix “Edén” y canciones con ritmos que van más allá del pop. Además, ha jugado constantemente con su aspecto.

El experimento físico de Belinda

La transformación física de la artista mexicana es por arte. Belinda decidió deshacerse de sus dos características físicas más conocidas para participar en el video de la canción “Me encantaría”, una colaboración con el artista español Abraham Mateo.

Sony Music Latin, la casa discográfica que lanzó la canción describe el video de “Me encantaría”, dirigido por Gustavo Carballo como “un festín para los sentidos. Con un ambiente retro de principios de la década de 2000 completo con luces fluorescentes, el video musical se siente como una oda al pasado y futurista a la vez. El video está protagonizado por Abraham Mateo y presenta a Belinda como un maniquí sexy que ha cobrado vida”.

Impresionante como Belinda se ve espectacular, ya sea como una chica de ojos claros y cabellera dorada, o como una maniquí calva de ojos oscuros.

“Me encantaría de Belinda y Abraham Mateo

La canción, escrita por los dos artistas, “es una colaboración en todos los sentidos de la palabra. Ambos artistas sacan lo mejor de cada uno como compositores, lo que da como resultado una canción que los lleva a nuevas alturas.

Con letras sensuales, ritmos techno y melodías pop, Abraham Mateo y Belinda crean algo fresco y provocativo”, indicó Sony Music Latin.

Play

Abraham Mateo, Belinda – Me Encantaría (Official Video)

Aquí está la letra de “Me Encantaría”