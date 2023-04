Belinda habló sobre el bebé que espera Nodal con Cazzu [VIDEO]

Luego de que la cantante de genero urbano Cazzu, anunciara en medio de un concierto en Buenos Aires, Argentina, que estaba embarazada y a la espera de su primer hijo con el mexicano, Christian Nodal, muchos han sido los medios de comunicación que se han preguntando qué piensa Belinda, ex prometida de Nodal sobre la buena nueva.

Y es que, Belinda y Nodal fueron una de las parejas más llamativas para la prensa durante su tiempo de noviazgo de más de un año, pues fue una relación de detalles y grandes momentos, hasta que anunciaron su compromiso con una cena romántica en un restaurante privado en Barcelona, España.

Tras ese gran momento, el cual fue compartido en redes sociales, la noticia de su separación cayó como un balde agua fría para todos los seguidores de la pareja, pues de un momento a otro, el compromiso se vino abajo, y la relación llegó a su fin en febrero de 2022.

Aunque fue una noticia dolorosa para los fanáticos de la romántica pareja, cada uno cogió su rumba y rehizo su vida tanto profesional como personal. Aunque a la actriz y cantante Belinda no se le ha conocido una nueva pareja de manera oficial, el caso de Christian Nodal es totalmente diferente, pues el mexicano de 24 años de edad, encontró de nuevo el amor de la mano de Julieta Cazzuchelli “Cazzu”, de 29 años, cuando confirmaron su relación en junio de 2022. Hace tan solo unos días, el pasado 15 de abril, la cantante sorprendió a su publicó enseñando su barriga de embarazada y confirmando la espera de su primer bebé, según Univisión.

Ante esto, Nodal también hizo lo suyo y confirmó la emoción que siente al estar esperando su primer hijo. De acuerdo con la revista Hola, en su presentación en la Feria Nacional de San Marcos en Aguascalientes el cantante dijo: “A todos mis fans de corazón que siempre están para mí, que siempre me están apoyando… Ya no soy un papacito, ahora sí soy un papá y quiero agradecerles por todo el apoyo”.

“Ahora ya no soy un papacito, ahora si soy el papá” Hace unos minutos durante su presentación en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos, Christian Nodal habló por primera vez del hijo que está esperando con la cantante Cazzu. pic.twitter.com/bN2qpGy6Jg — La Comadrita (@lacomadritaof_) April 16, 2023

Belinda reaccionó al embarazo de Nodal y Cazzu

La mexicana quien arribó a Aguascalientes, México para presentarse en la Feria Nacional de San Marcos, ante los medios de comunicación habló de la noticia del embarazo de su ex pareja. Aunque al principio la actriz quiso evadir el tema, al final ella dio algunas palabras, la cuales fueron bastante apropiadas.

“Le deseo lo mejor siempre a todo el mundo. Un bebé es una gran bendición, yo quiero pedirles que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, es muy molesto, porque la vida pasa, cada quien tiene su vida. Por respeto a la nueva familia yo creo que yo no tengo por que hablar de nadie, deseo lo mejor siempre a todo el mundo, un bebé es una bendición, es una alegría, les deseo lo mejor”, dijo Belinda al programa “Sale el Sol” en declaraciones citadas por Dallas News.

Asimismo, Belinda aprovechó su momento ante las cámaras para pedir a la prensa que no le hicieran más preguntas al respecto por respeto a la nueva familia que está conformando Nodal con Cazzu.

“Les pido por favor, y aprovecho esta cámara para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados. De verdad, es muy molesto porque la vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo creo que yo no tengo por qué hablar de nadie”, añadió la intérprete de ‘Amor a primera vista’.

¿Belinda quería tener hijos con Christian Nodal?

Según ha publicado Mundo Deportivo, la cantante en su pasado había declarado que le hacia mucha ilusión tener hijo con su ex prometido, pues en una entrevista con la revista “Quién”, ella declaró su deseo de convertirse en madre junto a quien sería su futuro esposo.

“Muero de ganas por ser mamá. Es un deseo que tenemos los dos y ya hablamos del tema”, dijo Belinda en aquel entonces. “Creo que cuando llegue esa etapa será muy bonita, sinceramente ahorita es más importante que nos casemos y que todo pase en su debido momento”, agregó.

¿Cómo anunció Cazzu su embarazo?

La Jefa del Trap como se le conoce a Julieta Cazzuchelli, nombre real de la rapera argentina, salió al escenario utilizando un enterizo de encaje blanco, el cual al principio estaba tapado por un abrigo. Al entrar al escenario, la artista le dijo al público: “Se acabó el tiempo, llegué yo. Hagan silencio”.

La cantante que iba con un con una capa ancha encima, dejó caer el abrigo y quedó al descubierto su traje blanco ajustado, posando de perfil, para que se apreciara su embarazo. De inmediato las reacciones del publico no se hicieron esperar y estallaron en alegría y gritos.

Luego tras estar quieta en el escenario por unos segundos, ella dijo: “Es muy importante la gente que vino a acompañarme. Gracias ¿No les parece que estoy cantando mejor? Es que yo siento que somos dos cantando ahora, como que algo está pasando; me hago ‘pis’ más seguido, pero bueno”, dijo entre risas, mientras siguió interpretando el tema “Jefa”, según MARCA.

Al finalizar la presentación, la misma Cazzu compartió en su cuenta de Instagram con sus 11 millones de seguidores el video del momento de la revelación, para así terminar de comunicar la noticia de su embarazo. Con un texto breve, un emoji de corazón negro, no fue más para que las felicitaciones explotaran en los comentarios de su publicación.

Entre los mensajes de felicitaciones estuvieron los de Natti Natasha, Greeicy Rendón, Bizarrap, entre otros. Con esto, se confirman los rumores que comenzaron en Premios Lo Nuestro 2023, cuando Christian Nodal, de 24 años de edad, le agarró el vientre de una manera muy especial.

