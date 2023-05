“Barbie” estrena en julio de 2023: Mira el nuevo trailer

Una de las películas más esperadas del año “Barbie” acaba de de lanzar un nuevo trailer. Además se vuelve a confirmar que la fecha de estreno de la nueva cinta de Warner Bros es el próximo 21 de julio. La cinta está protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

En el nuevo tráiler vemos a los personajes -Barbie y Kent- bajo la custodia de oficiales, quienes les toman sus huellas dactilares y son hasta fichados. ¡También vemos a Barbie huyendo de la ley y golpeando a alguien!

Pues resulta que vivir en Barbie Land no es un lugar tan perfecto. Bueno, a menos que tengas una completa crisis existencial o que seas Ken.

De la escritora y directora nominada al Oscar,(“Little Women”, “Lady Bird”), llega “Barbie”, protagonizada por los nominados al Oscar,(“Bombshell”, “I, Tonya”) y(“La La Land”, “Half Nelson”) como Barbie y Ken, junto a(“End of Watch”, las películas de “How to Train Your Dragon”),(“Bombshell”, “Yesterday”),(“Scott Pilgrim vs. the World”, “Juno”),(“Avengers: Infinity War”, “65”),(“The Photograph”, “Insecure”),(“I’ll See You in My Dreams”, “Matilda”) y(las películas “Anchorman”, “Talladega Nights”).

La película también está protagonizada por(“Little Women”),(“Emily”, “Sex Education”),(“Assassination Nation”, “Transparent”),(las películas de “X-Men” ),(“One Night in Miami”, “Peaky Blinders”),(“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”),(“Sex Education”),(“ Grace y Frankie”),(“Cruella”),(“Sex Education”, “Emma”),(“Dumbo”, “Jerk”),(“Bridgerton”, “Derry Girls ”),(“The Umbrella Academy”), la cantante y compositora ganadora del premio Grammyy la ganadora del(“The Queen”).

Warner Bros. Pictures presenta una producción de Heyday Films, una producción de LuckyChap Entertainment, y una producción de Mattel: “Barbie”. La película será distribuida en todo el mundo por Warner Bros. Pictures y se estrenará solo en cines de todo el país el 21 de julio de 2023. A partir del 19 de julio de 2023 lo hará a nivel internacional.