Para nadie es un secreto que la talentosa actriz y presentadora mexicana Barbara de Regil es amante de mantener una buena salud a través de la actividad física, no en vano su disciplina se ha convertido en ejemplo para sus millones de seguidores que le acompañan en cada una de las rutinas de ejercicios que publica en redes sociales.

Y es que Regil empezó 2023 con buen pie. desde el 9 de enero a las 10P/ 9C por Univision la vemos protagonizar la serie “Cabo” al lado de Matías Novoa, y a nivel personal, en su mejor momento junto a su pareja Fernando Schoenwald y lista para enfrentar nuevos retos profesionales en este año que apenas comienza.

Un 2023 repleto de nuevas aventuras

Algo es definitivo, la carrera de Barbara va en ascenso y es por eso que a la par con “Cabo”, la mexicana está grabando una nueva serie junto al actor venezolano Alejandro Nones llamada “Pacto de Sangre” para la plataforma streaming de Univision, Vix+. De acuerdo al sitio web Chispa.tv, “Pacto de Sangre” es un thriller que promete mantener a la audiencia al filo de sus asientos, y está basada en una novela chilena del mismo nombre en la muerte de una joven, y como esto afecta para siempre la vida de cuatro amigos que pudieran haber estado implicados en el suceso.

Estos serán los personajes de Barbara de Regil y Alejandro Nones en “Pacto de Sangre”

El sitio web Chispa.tv asegura que no se ha dado a conocer mucho sobre esta nueva producción, pero lo que si se sabe es que de Regil interpretará a Tamara, madre de la joven que fallece en una despedida de soltero donde participan cuatro amigos. En ese camino conocerá a Nones, quien resulta siendo uno de los implicados y hará todo lo posible por ocultar su presunta responsabilidad en el hecho.

Barbara de Regil “reta” a Alejandro Nones: ¿Quién ganó?

Algo que si es cierto, y de lo que todos hemos sido testigos en redes sociales, es de lo bien que se la pasan Barbara y Alejandro durante grabaciones. Usualmente los actores cuando están grabando proyecto tienden a esperar por horas, y este par de talentosos jóvenes aprovechan al máximo esos momentos para pasarla bien y compartirlo en redes sociales con sus millones de seguidores.

Recientemente Barbara de Regil, que es conocida por su excelente forma física, retó a Alejandro Nones a un “duelo de lagartijas” en redes sociales, en donde invitó a la gente a que decidiera quien sería el ganador. ¡No se pierdan el divertido video!

Si bien “ganó” Alejandro Nones, los comentarios de los seguidores de Regil no se hicieron esperar: “Bárbara el no las hace en la posición correcta ni siquiera abre las piernas para tener más estabilidad del core. Y no flexiona hasta abajo. Es mejor las 15 que hiciste vos correctamente y no las media 55 de él. Lo hizo tan rápido que ni siquiera llega a realizar una ejecución muscular”, “GANASTE BARBARA LAS TUYAS FUERON CON EL PECHO HASTA EL PISO Y LAS DE NONES FUERON CORTAS 🤷🏽‍♀️”, aseguraron los fanáticos de la guapa mexicana.

Lo cierto es que Nones y Regil se la pasan muy bien juntos y desde ya no podemos esperar a “Pacto de Sangre”, que estamos seguros será otro éxito más de sus carreras.