Bárbara de Regil desea estar “súper fit” para este 2023

Bárbara del Regil es una de las actrices del momento que debuta en los Estados Unidos con el melodrama “Cabo”. Para este año 2023 que apenas comienza la mexicana ya tiene muy clara la meta que desea alcanzar.Asimismo, la influencer que cuenta con más de ocho millones de seguidores, tiene como meta estar enfocada en la actividad física así como tener una sana relación con su hija, Mar.

La actriz mexicana llega a las pantallas en los Estados Unidos el lunes 9 de enero a las 10P/ 9C por Univision al protagónizar “Cabo” al lado de Matías Novoa en una historia donde una trampa condenará a una mujer a fingir un matrimonio. Pese al engaño, el amor surgirá para cambiar los destinos de todos los involucrados. la mexicana cerró el año con este excelente proyecto y al lado de su esposo el abogado Fernando Schoenwald y con ello nuevas resoluciones para el 2023.

Bárbara de Regil desea continuar cultivando su cuerpo

El talento, la belleza y el cuerpo de Barbara de Regil son algunos de sus cualidades por la cual es reconocida por su público. Además, de compartir con todos su rutina de ejercicios y sus hábitos alimenticios que le han permitido tener un “six pack” y una figura de impacto pero parece que una de sus metas es seguir enfocada en su cuerpo. “Me propuse decir lo que pienso tal cual, sin lastimar a nadie, pero siempre decir lo que siento: celos, estoy molesta, estoy enojada. Me lo propuse. Me propuse ser súper fit, neta me lo propuse, dije: ‘Güe.. este año voy a ser más fit que nunca (risas). Me propuse que Mar siempre sea mi mejor amiga, que por cierto la extrañé muchísimo.” Aseveró del Regil en su cuenta de Instagram.

Bárbara de Regil pasó el último día del 2022 en compañía de su esposo Fernando Schoenwald, en una velada muy romántica, también aprovechó la ocasión par agradecer todo el tiempo que llevan juntos. “Gracias mi vida por ser parte de mi vida, de mis días y por siempre decirme lo importante que soy para ti y sobre todo desmostrármelo. Siempre juntos. Te amo incondicionalmente.”

El sacrifico que tuvo que hacer Bárbara de Regil para su protagónico

Bárbara de Regil tuvo que hacer algunos cambios de su rutina para poder interpretar el personaje de “Sofía” en el melodrama “Cabo”. “(Sofía) tiene 27 años, entonces me tocó subir de peso para verme más llenita de mi cara”, expresó la actriz. La interprete tuvo que cambiar sus hábitos para llevar a cabo un excelente trabajo. El debut en la pantalla chica de la mexicana fue en la televela “Bajo el alma” al lado de Matías Novoa, pero logro el reconocimiento mundialmente por su personaje de “Rosario López” en el melodrama “Rosario Tijeras”, para después estar con Guy Ecker en “Parientes a la fuerza” y reencontrarse 11 años después con Novoa y protagonizar “Cabo” la cual se espera que llegue a las pantallas para cautivar al público latino en los Estados Unidos.