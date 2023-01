Bárbara del Regil comparte su rutina de ejercicios para tener unos “cuadritos” perfectos

Bárbara del Regil es una de las actrices mexicanas con el cuerpo perfecto y su belleza son unos de los principales atributos que hacen resaltar a la mexicana, la intérprete ha logrado inspirar a otras mujeres con su cuerpo y ha aprendido a querer sus imperfecciones que la hacen resaltar y ser conocida entre sus seguidores así que te presentamos la rutina de ejercicios que hace para mantener un abdomen Perfecto.

Una de las principales cualidades que tiene la actriz es la disciplina a la hora de mantener una rutina de ejercicios donde en sus redes sociales vemos cómo comparte con sus seguidores su cuerpo definido que hace robar más de un suspiro asimismo reveló que una de sus metas para seguir enfocada este año, es su cuerpo. “Me propuse decir lo que pienso tal cual, sin lastimar a nadie, pero siempre decir lo que siento: celos, estoy molesta, estoy enojada. Me lo propuse. Me propuse ser súper fit, neta me lo propuse, dije: ‘Güe.. este año voy a ser más fit que nunca (risas). Me propuse que Mar siempre sea mi mejor amiga, que por cierto la extrañé muchísimo.” Aseveró del Regil.

Rutina de ejercicios de Bárbara del Regil para tener un “six pack” perfecto

<a href="http://

Bárbara de Regil desea continuar cultivando su cuerpo

” target=”_blank”>Bárbara del Regil demuestra que es una mujer multifacética y con su protagónico en “Cabo” que se encuentra en su semana de estreno por Univisión la mexicana trabaja al lado de Matías Novoa en un melodrama que llegó para quedarse, es por eso que te compartimos la rutina de ejercicios que hace la influencer para lucir un cuerpo de impacto en cada una de sus escenas en la playa.

“20 minutos de ejercicios”, es lo que podemos ver en una de sus publicaciones donde el sol y el cuerpo de verano acompañan a la bella actriz además de servir de inspiración para sus fanáticos “No se trata solo de perder grasa o ganar músculo”, escribió la actriz en el video. “Esto también es terapia”. Podemos ver en el video publicado la simpatía de la mexicana hacen que sea una de las estrellas de la televisión con el cuerpo Perfecto.

La actriz en una oportunidad compartió con sus fanáticos su cuerpo al natural y decidió aceptar sus estrías, además que cuenta con una gran comunidad en Instagram donde más de ocho millones de personas la siguen y la posicionan como su estrella favorita por destapar su lado más humano y sensible.