Bárbara Bermudo muestra implantes de seno que le extrajeron: la estaban matando

La conductora de televisión Bárbara Bermudo, ha documentado de manera detallada todo el proceso de extracción de las prótesis mamarias al que se sometió hace más de un mes y medio, y de manera muy honesta, la boricua mostró los implantes y describió el daño que le produjeron.

La esposa de Mario Andrés Moreno, quien está en proceso de recuperación, tras haber sido explantada, explicó los terriles daños que los implantes causaron en su salud, desde que se los puso hace 17 años.

“Comencé a interesarme en el tema de los metales pesados, porque escuchaba a doctores en la internet y en Instagram que me hablaron sobre lo que la toxicidad causaba en nuestro cuerpo”, dijo la comunicadora.

“Y fue cuando varias mujeres me hablaron sobre el material de las prótesis y me dijeron: ‘Barbie, quizá tu problema radica ahí’, entendí que las prótesis estaban hechas de metales tóxicos, como plomo y mercurio, y sustancias químicas, aproximadamente 40, que pueden investigar, y que yo tuve por 17 años”, comentó Bermudo.

La puertorriqueña agregó que en medio del descubrimiento de que eran los implantes los que la tenían “muriéndose” poco a poco por los terribles quebrantos de salud física y emocional, encontró una organización que la ayudó a tener mayor claridad y poder tomar la decisión de quitarse las prótesis.

“Si algo le pedí a Dios fue que me mostrara el camino de la sanidad divina. Comencé a investigar, a indagar, a hablar con mujeres que habían pasado por mi misma pesadilla, hasta que encontré un grupo en Facebook, que fue mi salvavidas: ‘Breast Implant Illnes and Healing by Nicole’. Cuando yo entré a esa página, había como 200 mil mujeres, empezaron con 70,000 o poquito menos con síntomas como los míos, literalmente miles de publicaciones con fotos”, dijo la periodista.

Tras compartir el video en el que enseñó los implantes que le extrajeron, la presentdora de televisión aprovechó para enviar un mensaje a sus admiradores.

“Abro mi ❤️‍🩹 con la intención de que este testimonio ayude a otras mujeres que puedan estar transitando por un momento como el que me tocó vivir a mi. En este vídeo resumo un poco mi experiencia de los últimos 5 años, mis síntomas y como entender el Síndrome de Asía ‘síndrome autoinmune/autoinflamatorio inducido por adyuvantes’ (ASIA, por sus siglas en inglés) o enfermedad por implantes mamarios que llego a mi vida sigilosamente, pero que gracias a miles de mujeres que vivieron lo mismo pude identificar lo que estaba padeciendo”, dijo Bermudo.

“Hoy abrazo a todas las mujeres que me han escrito de que mi mensaje fue enviado por Dios a sus vidas, abrazo a todas las que recibieron confirmación a través de mi vídeo, y abrazo grandemente a las que quizás están comenzando a vivir este calvario. NO ESTÁS SOLA, un ejercito está listo para ayudarte a colocarte las armaduras. Que este vídeo o lo próximo que compartiré sirva para ayudar a otras porque al final si decidí compartir esto tan personal es porque hay propósito de vida y tengo que ser obediente a la voz de Dios”, concluyó.