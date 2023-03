Bárbara Bermudo muestra los estragos en su cuerpo tras quitarse los implantes

No ha sido fácil para Bárbara Bermudo. Pero cada día que pasa su cuerpo se recupera tras haberse retirado los implantes que tuvo por 17 años. “Sigo rumbo a mi recuperación total de la mano de Dios y de mi familia”, compartió Bermudo al lado del video que muestra los estragos de su recuperación. “Este nuevo vídeo tiene la intención de seguir educando basado en lo vivido, aquí les muestro algunos de los síntomas mas visibles y los resultados a las 6 semanas de haberme retirado los implantes de senos”. Abajo pueden ver las imágenes.

En las imágenes, Bermudo muestra moretones en la pierna y tobillo. Además urticaria regada por casi todo el cuerpo, los brazos, manos, rodilla y estómago. Hasta el encapsulamiento y pus saliendo de su dedo. Una foto de su prótesis desinfladas y una foto con mostrando drenajes saliendo de cada uno de sus senos. Además de como lucen sus actuales senos sin los implantes.

“Ya cumplí 6 semanas de explantada, y me siento sumamente bien, gracias a Dios…El cuerpo se va adaptando al cambio, y el tema de la desintoxicación es fundamental para poder ir sanando el cuerpo. He recibido muchísimas preguntas, también muchas mujeres con dudas, es normal. No soy experta, pero en lo que yo las pueda ayudar con mi experiencia con muchísimo gusto“, comenzó diciendo en el video, en donde se la ve contenta y con un semblante totalmente diferente.

Cabe mencionar que hace una semana, Bermudo subió un video a sus redes sociales, donde explicaba que los implantes que se puso hace 17 años, le habían despertado varios síntomas y que luego descubrió que padecía el síndrome de Asia. No tenía energía, se sentía deprimida, tenía dolor en articulaciones, infecciones y ansiedad. Lo cual le impedía llevar una vida feliz junto a su esposo y sus tres hijas.

A seis semanas, Bermudo se siente mucho mejor. Algunos de los cambio esta viviendo es que las uñas comenzaron a crecerle, le mejoró el cabello, el semblante lo tiene mucho mejor. Ha dejado de sufrir de sinusitis, urticaria en diferentes partes del cuerpo, moretones.

Bárbara Bermudo explicó en el pasado qué es el síndrome de Asia: “Esta es parte de mi travesía por el síndrome de ASIA (por sus siglas en inglés), esta condición se empieza a desarrollar cuando el cuerpo intenta expulsar estos agentes externos del cuerpo y, al no lograrlo, el organismo empieza a manifestar una serie de síntomas”.

A principio del año, Bermudo publicó un video llorando hablando de su explantación de prótesis mamaria. “Me di el permiso de mostrarme en un momento vulnerable y aunque fue difícil apretar el botón de grabación se que hice lo correcto. Aquí tocaba fondo, ya no aguantaba más. Aunque este vídeo lo grabe varias semanas atrás, hoy toma sentido y responsabilidad compartirlo, ya que hoy cumplo dos semanas de explantada. Yo soy una de las miles de mujeres que luchó por años buscando la raíz de mis síntomas, sin encontrar respuestas. Hoy la he encontrado #soylibre y me comprometo a ayudar a la mayor cantidad de mujeres que puedan estar pasando por lo mismo. Confía en Dios, como lo hizo conmigo también lo hará contigo, porque es un salto de Fe. Ya me removí las prótesis con @davidrankinmd y les puede decir que “La Sanidad es Real”. La enfermedad de implantes mamarios es producida por una reacción inflamatoria crónica como mecanismo de defensa de nuestras células contra el cuerpo extraño que son las prótesis y que pueden desencadenar un estado de auto inmunidad que es cuando tus propias defensas dejan de reconocer el cuerpo y lo atacan. La enfermedad fue aceptada en el 2019 por la FDA”.