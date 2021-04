¿Están los bancos abiertos en el Día de Pascuas 2021?

¡Felices Pascuas! ¡Aleluya! ¡Jesucristo ha resucitado hoy! Este año el Día de Pascua o Domingo de Resurrección, el cual se celebra este domingo 4 de abril.

Los bancos no estarán abiertos el Día de Pascua 2021

Debido a este día algunas tiendas pueden que se encuentren abiertas en Estados Unidos, junto con varios restaurantes, pero algunos lugares estarán cerrados. No habrá entrega de correo por ser domingo, todas las oficinas federales y los tribunales estarán completamente cerrados y los bancos también están cerrados. Si desea realizar operaciones bancarias en Semana Santa, es aconsejable que llame a su sucursal preferida con anticipación para confirmar que los empleados estarán disponibles.

¿Los bancos abren el domingo de Pascua?

Algunos bancos cierran todos los domingos, que es cuando cae la Pascua. Es mejor llamar a su sucursal local para verificar primero antes de dirigirse a una.

Los bancos que están cerrados son: Bank of America, Capitol One, Chase, Citibank, Santander Bank, TD Bank y Wells Fargo. De acuerdo a Bank.org.

¿Cerrarán los bancos el lunes de Pascua?

No, los bancos o las cooperativas de crédito no cerrarán el lunes de Pascua. Nuevamente, no es un feriado federal, por lo que la mayoría abrirá y cerrará en su horario normal.

¿Las cooperativas de ahorro y crédito están cerradas en Semana Santa?

Sí, las cooperativas de crédito suelen estar cerradas en Semana Santa. Al igual que los bancos, puede haber algunas excepciones, en particular las sucursales de las principales tiendas minoristas o de abarrotes. Sin embargo, incluso las cooperativas de ahorro y crédito que generalmente tienen horario de domingo pueden cerrar por las vacaciones, por lo que querrá verificar con anticipación si va a realizar operaciones bancarias en Semana Santa para confirmar que estén abiertas.

Los bancos nacionales están cerrados el Día de Pascua 2021

• Bank de America: cerrado los domingos

• BBVA: cerrado los domingos

• BB + T:cerrado los domingos

• Chase: cerrado los domingos

• Citibank: cerrado los domingos

• First Citizens Bank: cerrado los domingos

• KeyBank: cerrado los domingos

• PNC Bank: cerrado los domingos

• Santander: cerrado los domingos

• SunTrust: cerrado los domingos

• TD Bank: cerrado los domingos

• Union Bank: cerrado los domingos

• Wells Fargo: cerrado los domingos

¿Qué transacciones bancarias puedo realizar el Día de Pascua 2021?

Recuerde que si su banco está cerrado el Día de Pascua, no tiene de qué preocuparse. Puede realizar la mayoría de las transacciones en línea, por medio de la aplicación móvil de su banco o mediante un cajero automático, muchos de los cuales le permitirán retirar dinero efectivo y depositar dinero o cheques en días festivos. También es probable que su banco tenga representantes disponibles para responder a sus llamada en el respectivo servicio al cliente.

¿Qué pasa si he realizado un deposito días antes al Día de Pascua?

Si usted realizó alguna operación en su entidad bancaria o por medio de los portales web y aplicativos móviles durante la semana previa al domingo, es posible que debido al Día de Pascua, estas operaciones tomen más tiempo de lo normal. Por ello, tendrá que esperar uno o dos días más para ver reflejada en su cuenta bancaria esta operación.

De igual manera, todos los pagos recurrentes que se realizan durante un fin de semana han sido previamente programados para llevarse a cabo el último día hábil antes del fin de semana. Los tiempos de corte para procesar depósitos y/u otras operaciones, como pagos y transferencias, varían, dependiendo de las forma de operar de cada banco, e incluso entre las diferentes sucursales, por lo que es mejor que usted se ponga en contacto directamente con su respectiva entidad bancaria, para obtener una información más precisa.

Horario de festivos para las sucursales de banco

En la mayoría de los casos, los bancos y las cooperativas de crédito siguen el calendario de feriados federales para determinar cuándo cerrarán. Aquí hay un vistazo a un calendario típico de cierre de días festivos de bancos y cooperativas de crédito para 2021:

• Día de Año Nuevo: viernes 1 de enero

• Día de Martin Luther King, Jr.: Lunes 18 de enero

• Cumpleaños de Washington (Día de los Presidentes): lunes 15 de febrero

• Día de los Caídos: Lunes 31 de mayo

• Día de la Independencia: Lunes 5 de julio

• Día del Trabajo: Lunes 6 de septiembre

• Día de la Raza: Lunes 11 de octubre

• Día de los Veteranos: Jueves 11 de noviembre

• Día de Acción de Gracias: Jueves 25 de noviembre

• Día de Navidad: Viernes 24 de diciembre

• Día de Año Nuevo: viernes 31 de diciembre

