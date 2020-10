Bad Bunny conmociona los premios Billboard. ¿Qué hizo con Ivy Queen?

Bad Bunny conmocionó la entrega de 2020 de los Premios Billboard con su histórica presentación, en la que cantó su éxito “Yo perreo sola”, en una versión inédita, que estuvo llena de símbolos importantes y cerró con un discurso feminista.

El artista puertorriqueño comenzó con las sorpresas desde el principio. Su presentación comenzó con una oscura silueta en tacones. Muchos en las redes estaban convencidos de que era el Conejo Malo en drag, es decir, vestido de mujer. Pero no.

La silueta era de la legendaria Ivy Queen, quien se convirtió en una tendencia en Twitter una vez que los bailarines le quitaron la máscara con la que entró en el escenario. La Caballota comenzó con un nuevo verso de “Yo perro sola” en los BBMAs y luego apareció Bad Bunny acompañado de Nesi, dueña de la voz femenina en la canción original.

Mientras cantaba Ivy unos bailarines hombres vestidos con tutus (las faldas de las bailarinas de ballet) morados le rendían homenaje, mientras daban círculos a su alrededor subidos a patines. El morado es el color contra la violencia que sufre la comunidad transgénero, una de las banderas que ha levantado Bad Bunny.

Al incorporar a dos mujeres, de dos generaciones de la música urbana, y usar los símbolos transgénero, el artista usó su presentación en los Billboards para defender a las mujeres.

Como si eso no fuera suficiente, Bad Bunny también ganó el premio Billboard al Top Latin Artist, que reconoce al artista que hace música en español con la música más popular del año.

El artista agradeció su premio con un discurso en español que comenzó dedicándole su presentación “a las mujeres del mundo entero, en especial a las mujeres latinas, a las mujeres puertorriqueñas”, expresó.

“Sin ustedes no habría nada. No habría música, ni siquiera reggaeton. Basta de la violencia machista, vamos a educar”, subrayó.Tras reconocer que él no es “un artista que hace música social”, condenó la violencia contra la mujer en todas sus formas. “Y si la invitas a bailar y ella no quiere, pues acéptalo y entiende que ella perrea sola”.