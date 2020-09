Ivy Queen reaparece con dos jóvenes en traje de baño tras “pelea” con marido

La reina del reggaeton Ivy Queen reapareció esta semana, tras versiones de que había echado a su marido de casa, acompañada de dos guapos jóvenes en traje de baño, quienes la acompañaron a presentar su nueva canción “Next”.

La Caballota, como la llaman sus fans, organizó el primer encuentro presencial con la prensa de un artista latino, desde que se anunciaron las medidas de confinamiento en marzo pasado para contener la pandemia del coronavirus. Ivy recibió a los periodistas en un lujoso yate y vestida de un sensual traje negro, mientras desafiaba el calor de Miami en el verano, con un inmenso abanico negro.

“Alguien tenía que hacerlo y yo siempre he sido pionera con todo”, dijo la artista puertorriqueña a Ahora Mismo. “No es del ser humano estar encerrado. Menos para los que son como yo, que nos sentimos medio peces, parte del agua”.

Por esa añoranza con la libertad que la hace sentir el mar, Ivy decidió hacer el video de su canción con un atuendo que la convirtió en la reina de los tiburones y rodeada de referencias al océano.

¿Cómo está su matrimonio?

Ivy Queen preparaba el lanzamiento de su canción cuando apareció en las redes sociales un video en el que parecía estar peleando con su esposo, quien traía una maleta. La máquina de rumores comenzó a asegurar que lo estaba echando de casa.

“Estábamos haciendo una grabación para promover la canción y después no nos dio ni tiempo de subirlo a ningún lado”, explicó la artista. “Next” habla justamente de eso. De deshacerse de un hombre para dejar espacio al próximo.

Ivy y su esposo Xavier Sánchez llevan 10 años juntos y son padres de Naiovy Kháli Star Sánchez, de seis años.

Sánchez es el principal aliado de la estrella y estaba en el yate, mientras ella daba entrevistas con el paisaje del mar y los jóvenes.

La Caballota afirmó no tener problemas con los chismes pues “ya estoy acostumbrada. Yo soy como un imán para la gente que no tiene más que hacer que criticar a los demás. Es increíble que las figuras públicas no podemos dejar de cuidarnos ni en la puerta de nuestra casa”.

Ante eso, y todo lo negativo, Ivy Queen le dice “Next”.

Ivy Queen – Next (Video Oficial)