Baby Shark tendrá su propia serie en Nickelodeon. ¿Cuándo se estrena?

Para la alegría o el terror de los padres de niños en edad preescolar, la cadena Nickelodeon anunció que está incorporando a su programación la nueva serie “Baby Shark’s Big Show!”. La producción está basada en el fenómeno de la cultura popular de fama mundial Baby Shark.

EL mundo de Baby Shark es tan poderoso que el video de la canción principal hasta destronó a “Despacito” como el más visto del mundo. La serie animada en 2D y tendrá personajes encantadores, que contarán con las voces de famosos actores. La transmisión arrancará con un programa especial, en el que presentarán el mundo de los tiburones y estrenarán algunas de sus principales canciones.

¿Qué actores están en la serie de Baby Shark?

La serie animada en 2D contará con un conjunto de intérpretes fantásticos: Kimiko Glenn (Orange is the New Black); Luke Youngblood (Harry Potter and the Sorcerer’s Stone); Natasha Rothwell (Insecure); Eric Edelstein (We Bare Bears); Debra Wilson (MADtv); y Patrick Warburton (Seinfeld).

Coproducida por Nickelodeon Animation Studio y SmartStudy, la compañía de entretenimiento mundial responsable de la querida marca infantil Pinkfong, la serie “Baby Shark’s Big Show!” ,seguirá a Baby Shark y su mejor amigo William mientras emprenden aventuras llenas de humor y diversión en su comunidad de Carnivore Cove, hacen nuevos amigos y cantan pegadizas canciones originales en el camino.

¿Cómo serán los episodios?

La primera temporada de “Baby Shark’s Big Show!” consta de 26 episodios de media hora cada uno, que siguen la vida en Carnivore Cove. Los personajes principales son:

Baby (Glenn) – Un tiburón dulce, alegre y muy valiente que tiene el hábito de meterse en

aprietos.

William (Youngblood) – William es un ingenioso pez piloto con talento para los chistes

que siempre está listo para una aventura increíble con su mejor amigo Baby.

Mamá (Rothwell) – La divertida e intensa mamá Shark trabaja para el alcalde de

Carnivore Cove.

Papá (Edelstein) – El papá Shark se preocupa todo el tiempo pero también tiene una

personalidad llamativa y un poco torpe. Es un dentista que usa hilo dental cuando está

nervioso.

Abuela (Wilson) – Una bromista y seguidora del new-age que se destaca por sus buenas

ondas y pasteles de arándanos.

Abuelo (Warburton) – Un tiburón carismático al que le encanta contar historias sobre sus

días de gloria.

¿Dónde se puede ver la serie de Baby Shark?

La serie arrancará con un episodio especial con el tema de las navidades. El “Baby Shark’s Big Fishmas Special”, se transmitirá el 11 de diciembre a las 12.30 del mediodía (11.30 central). Es parte de la programación especial para las fiestas de fin de año de Nickelodeon.

El capítulo gira en torno al el juguete más codiciado de las fiestas “Burpin’

Bubbz”, que está al tope de la lista de deseos navideños de Baby y William. Cuando Santa Jaws desaparece, los tiburoncitos deberán deberán salvar la Navidad.

Luego del estreno, el especial estará disponible en los servicios Nick Jr. On Demand y Download-To-Own, así como también en NickJr.com y la

aplicación Nick Jr., que también incluirán contenido de formato breve.