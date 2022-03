Fans atacan a Randall Emmett por mensaje tras enfermedad de Bruce Willis: ¿Qué dijo?

Fans no ha parado de criticar a la estrella de “Reglas de Vanderpump”, Randall Emmett, luego de que hizo una publicación sobre Bruce Willis, quien acaba de hacer público un mensaje sobre su delicado estado de salud.

El 30 de marzo de 2022, la hija de Willis, Rumer Willis, anunció que su padre dejaría de actuar tras un diagnóstico de afasia (un trastorno del lenguaje).

“Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente le diagnosticaron afasia, que está afectando sus capacidades cognitivas. Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él”, escribió la hija de Willis en Instagram.

Poco después, Emmett, quien es productor y director, publicó una foto y un mensaje sobre Willis que los fanáticos no apreciaron.

Esto es lo que necesita saber:

Randall Emmett escribió un mensaje a su “amigo cercano” Bruce Willis después de que se anunciara su diagnóstico de afasia.

El mismo día que se anunció el diagnóstico de Willis, Emmett usó Instagram para compartir un tributo a su amigo

“Bruce y yo hemos trabajado juntos en más de 20 películas”, escribió en Instagram. “Es un actor excelente y una estrella de acción legendaria, un padre increíble y un amigo cercano. Apoyo completamente a Bruce y su familia durante este momento difícil y lo admiro por su coraje al luchar contra esta condición médica increíblemente difícil. Bruce siempre será parte de mi familia”.

La mayoría de los comentarios en la publicación atacaban a Emmett por esa salida.

Los fanáticos criticaron al ‘narcisista’ Randall Emmett por ‘hacer todo’ sobre él después de la publicación ‘ordinaria’ sobre Bruce Willis

“Si eres un buen amigo, nunca sentirías la necesidad de publicar esto en Instagram. Tan ordinario”, escribió alguien.

“El peor tipo de persona. Namedroopper”, escribió otro fan.

“¿Por qué estás haciendo esto sobre ti? Claramente, no tan cerca si eliges esta foto…”, dijo alguien.

“¿Cuántos de estos amigos que afirmas te siguen? Ninguno”, señaló otro.

“Deja de buscar llamar atención”, escribió un fan.

“¿Por qué todas tus publicaciones son de alguna manera realmente sobre ti?”, preguntó alguien. “Solo esperas que se olvide del dinero que le debes”.

“Él no te recordaría incluso sin la condición médica”, comentó otro fanático.

“Imagen tonta”, escribió un fan.

“Estás tan sediento de atención después de haber sido declarado narcisista”, dijo alguien.

“Él no está muerto”, señaló un fanático. “¿Por qué la gente siempre tiene que hacer algo sobre ellos?”.

“¡Deja de hacer todo sobre TI! Cristo. Eres un narcisista. ¡¿¿Qué eras su chofer??!” escribió un fan.

“Randall. ¿Por qué eliminarías mi comentario preguntando por qué necesitabas publicar una declaración 5 segundos después de que se anunciara esto?”, preguntó alguien.

“Pareces un buen tipo, pero solo lee en la habitación y toma un respiro”.

“¿Por qué tienes que hacer todo sobre ti, incluso cuando en los Oscar tuviste que hacer una película retrospectiva como si a nadie le importara, hermano, como dijo Lala, eres un narcisista? Apuesto a que ni siquiera eres amigo de Bruce o de la mitad de las personas que dices ser amigos con todo es para lograr unos ‘me gusta’”, comentó un fanático.

“¿Por qué siempre tienes que hacer estas publicaciones sobre ti?”, escribió un fan. “Todas estas personas que reclamas como amigos ni siquiera se preocupan por ti. Esta es la mejor foto que podrías publicar porque, sinceramente, es la mejor foto que tienes. Bruce no es tu familia. Estoy seguro de que apenas sabe quién eres. Deja de intentar obtener la validación de las ganancias o dificultades de otros. El hecho de que tengas una foto al azar de hace muchas lunas, no te hace amigo o familia. Eso es ridículo. No eres relevante. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste una palabra a Bruce?”.

Mira aquí la nota original en Heavy.