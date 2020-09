Tras 38 años de casado Arturo Peniche anuncia fin de su matrimonio: ¿Tuvo culpa el COVID-19?

Arturo Peniche es considerado no solo uno de los galanes de telenovelas más queridos del mundo de las telenovelas, sino también era admirado por tener un matrimonio estable de casi 4 décadas, pero este martes el mexicano sorprendió a propios y extraños al revelar que se separó de su esposa.

El actor de telenovelas de renombre como Victoria, Alborada, En nombre del amor y Chispita, reveló que su relación con Gabriela Ortiz llegó a su fin, y culpó a la pandemia del COVID-19.

Así se lo dijo abiertamente a la periodista Mara Patricia Castañeda, en una entrevista en La Casa de Mara, donde dijo que en medio de la pandemia, las cosas se fueron “desgastando” hasta llegar a sentirse incomodo.

“En México se me enfermaron muchas personas y me sentía mal, no podíá dormir, lloraba, se me salían las lágrimas y dentro de esas pérdidas también (se perdió) mi matrimonio”, dijo el artista, de 58 años, explicando que por estar apartado de su familia, tratando de no contagiarse del virus, las cosas se echaron a perder, pues su esposa pensó que no la apoyó en un mal momento.

“Provoqué malestar de no haber estado ahí (…) Se enfermó mi esposa, se me enfermó mi hijo, se enfermó mi suegra, se enfermaron mis cuñados… estuve encapsulado, me tengo que cuidar, me gusta la vida y ella cree que no, que no hice nada y estoy cansado de que no se me reconozca que soy un chingón y, tomé la decisión de retirarme de ahí”, mencionó Peniche.

En su confesión, el actor señaló que fue su esposa, quien comenzó a verlo de manera diferente, lo que le dolió profundamente.

“Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras… ya siento que estorbo, ya siento que no funciono como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y tengo ganas de seguir amando”, dijo el actor de telenovelas.

A pesar de semejante revelación personal, el galán y antagonista de varios proyectos dejó claro que a él aun no se le ha acabado el amor por su mujer, y que por el contrario, lo tiene muy afectado esta situación.

“La amo muchísimo, pero ya me di cuenta de que le estorbo, entonces me tengo que retirar (…) La amo tanto que prefiero quitarme”, comentó la antigua estrella de Televisa.



Peniche, padre de Brandon y Khiabet, dijo que le pidió a sus retoños mantenerse al margen de los problemas con su mujer y aunque admitió estar muy mal con su separación, dejó claro que no se piensa divorciar.



“Duele a madres, pero como soy un hombre de palabra, ya tomé la determinación y dije no más…. No estoy de mal ver, pero no me voy a divorciar. Jamás me voy a divorciar, pero tomé la decisión de quitarme”, concluyó en el citado programa.

