¿Kim Kardashian se va a divorciar de Kanye West?: ¿Cuál sería la razón?

Kim Kardashian y Kanye West podrían estar enfrentando una crisis en su matrimonio. “Kim tiene planeado todo el divorcio”, dijo una fuente a Page Six. “Pero ella está esperando que él termine su último episodio”. La fuente explicó que los últimos comentarios de West y su postura contra el aborto han afectado a Kardashian.

El 4 de julio, el rapero anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Poco después, realizó un evento de campaña en Carolina del Sur, donde afirmó en parte que Harriet Tubman no liberó a ningún esclavo. También reveló que cuando Kardashian estaba embarazada de su primer hija, North, inicialmente quería que la abortara. “Casi maté a mi hija”, dijo el cantante durante el evento. “No más Plan B, Plan A”.

Kardashian y West hicieron pública su relación en abril de 2012. Los dos salieron durante más de un año antes de que Kardashian diera a luz a su primera hija juntos, North West, de 7 años, el 15 de junio de 2013. Solo unos meses después, en octubre, West pagó más de $3 millones para proponerle matrimonio a Kardashian. Los dos ​​se casaron en mayo de 2014 y desde entonces han tenido otros tres hijos: Saint, 4, Chicago, 2 y Psalm, 16 meses.

Kardashian está supuestamente “al final de la cuerda – otra vez”

Una fuente le dijo a People que la estrella de los reality “se siente impotente” mientras West continúa tuiteando acusaciones sin fundamento.

El candidato presidencial ha estado tuiteando mensajes problemáticos desde el 14 de septiembre. Según los informes, Kardashian ha estado luchando con la última serie de tuits de su marido. “Ha dejado sus medicamentos”, afirmó la fuente a People. “Prometió que se quedaría usándolos. La última vez, parte de su negociación con Kim fue que volvería a tomar su medicación y trabajaría muy duro para controlar sus impulsos. Hizo muchas promesas. Y ahora esas promesas se han roto, menos de un mes después”.

“Es lo mismo una y otra y otra vez”, dijo la fuente a People. “Él está en el hielo muy delgado con ella en este momento, y ella realmente está tratando de decidir qué hacer para proteger a los niños, pero también su propia cordura. Todo el asunto es desalentador y difícil para ella”.

La fuente también afirmó que Kardashian no tenía idea de que West estaba en otra juerga de Twitter. “Ella vio los tweets y dijo, ‘¿En serio? ¿Otra vez?”, comentó la fuente a People. “Ella quiere ser una compañera de apoyo, está haciendo todo lo que puede para apoyarlo. Pero tiene que mantenerse a sí misma. Tiene que cuidar su propia salud. Ella no puede obligarlo a que tome los medicamentos. Ella no puede obligarlo a hacer nada que él no quiera hacer”.

Fans de West preocupados por la advertencia de asesinato

Kanye West alarmó a los fanáticos por un tweet que escribió citando la posibilidad de ser asesinado. “NORTHY VOY A LA GUERRA Y PONGO MI VIDA EN LA LÍNEA Y SI ME ASESINAN NUNCA DEJES QUE LOS MEDIOS BLANCOS TE DIGAN QUE NO ERA UN BUEN HOMBRE … CUANDO LA GENTE AMENAZA CON LLEVARTE DE MI VIDA SÓLO (quiero que) SEPAS QUE TE AMO”, Tuiteó el rapero a primeras horas de la tarde del viernes 18 de septiembre. West adjuntó una foto de su hija North al tuit.

La última ola de Twitter de West no es la primera. A principios de este verano en julio, el rapero tuiteó varios tweets sobre la preocupación de Kim y Kris Jenner, su suegra, por su salud y seguridad. “Kim estaba tratando de volar a Wyoming con un médico para encerrarme como en la película ‘Get Out’, porque lloré por salvar la vida de mi hija ayer”, escribió West el 20 de julio. En otro tweet, escribió: “Todos conocen la película salir se trata de mí”.

Continuó: “Si me encierran como Mandela, ya sabrán por qué”. Añadió: “Kriss no juegues conmigo tú y ese calmay (tipo) no está permitido cerca de mis hijos. Intentaste encerrarme”. En otro tweet, West escribió: “Anna Wintour siempre me mostró amor, pero cuando le dije que iba a ir a GAP, me miró como si estuviera loco. Luego volvió a llamarme besándome el trasero”.

West fue suspendido temporalmente de Twitter por sus últimos comentarios, según dijo un amigo.

West, que lucha contra el trastorno bipolar, ha tuiteado varias afirmaciones y acusaciones sin fundamento desde el lunes 14 de septiembre. El 14 de septiembre acusó a Sony y Universal de esclavitud y se autodenominó el “Nuevo Moisés”.



Él tuiteó: “Necesito ver los contratos de todos en Universal y Sony. No voy a ver cómo esclavizan a mi gente. Estoy arriesgando mi vida por mi gente. La industria de la música y la NBA son barcos de esclavos modernos. Soy el nuevo Moisés”. West también publicó más de 100 capturas de pantalla de varios contratos con Universal más adelante en la semana.

Dos días después, el 16 de septiembre, West tuiteó un video de lo que parece ser, él orinando en un premio Grammy tirado al inodoro. Publicó el video de 8 segundos con la leyenda: “Confía en mí … NO PARARÉ”. Solo unos minutos después, West criticó al editor de Forbes, Randall Lane. Dio a conocer la información de contacto de Lane después de llamarlo “supremacista blanco”. El tweet, desde entonces ha sido eliminado por Twitter con el descargo de responsabilidad. “Este tweet violó las reglas de Twitter”, decía: “Si alguno de mis fanáticos quiere llamar a un supremacista blanco. este es el editor de Forbes”.

West adjuntó una captura de pantalla de un contacto en su teléfono que aparece como “Randall Forbes”, incluido el número de teléfono.

El rapero permaneció callado durante las siguientes horas, pero no está seguro si fue su propia decisión. Rick Fox, un exjugador de la NBA, tuiteó que Kanye West le había informado que Twitter eliminó al rapero de la plataforma durante 12 horas. Fox tuiteó: “Mi amigo @kanyewest quiere que todos sepan que lo echaron de @Twitter durante 12 horas”. Fox aún tiene que dar seguimiento al reclamo.

