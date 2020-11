Murió el locutor Armando Pérez Roura: ¿Cómo murió la leyenda de la radio?

El mundo del entretenimiento y la radio nuevamente se vistió de luto, y esta vez, a solo unas horas de conocerse el fallecimiento de la actriz mexicana Maleni Morales, se reveló que murió el reconocido locutor de radio Armando Pérez Roura.

La noticia fue compartida por People en español, donde se aseguró que el legendario locutor, quien además de ser uno de los comentaristas más reconocidos de la radio latina en la ciudad de Miami, era el fundador de Radio Mambí hace 35 años, falleció en la llamada Ciudad del Sol.

El periodista radial, quien inició su carrera en los medios de comunicación masivos a la edad de 15 años, en emisoras en su natal Cuba, murió a la edad de 92 años.

Programa especial en memoria de Armando Pérez RouraHoy a las 7:00 en VIVO Programa especial en memoria de Armando Pérez Roura, su legado y obra. En "Cada Noche en Mambi" con Lourdes Ubieta. Con importantes invitados, historiadores y amigos de Armando màs la participaciòn del pùblico.

En la isla se le recuerda por ser una de las grandes voces de programas como Radio reloj y CMQ, reseñó el citado medio, comentando además que Pérez Roura se fue de su país en 1962 y luego se exilió.

Una vez en Estados Unidos, se fue abriendo paso hasta convertirse en una poderosa voz política contra el regimen de Castro y entre sus tantos proyectos, en programa “En caliente”, de Radio Mambí se convirtió en menú del día para la audiencia latina.

Muere leyenda de la radio Armando Pérez Roura en MiamiEl reconocido locutor y comentarista radial cubano Armando Pérez Roura —quien fundó Radio Mambí— murió a sus 92 años en Miami.

Allí, el periodista solía invitar a varias figuras políticas para hablar de muchos temas relacionados con Cuba y Estados Unidos.

El locutor había logrado un espacio especial en el cariño y aprecio no solamente del público que lo seguía sino también de grandes personalidades del mundo de la política, aunque también contaba con detractores que no apoyaban su corte político en los micrófonos.

El excongresista Lincoln Díaz-Balart fue uno de los primeros en manifestarse sobre el fallecimiento de Pérez Roura y le agradeció por haber mantenido la conexión informativa de los cubanos de Miami con el acontecer de su país.

“Descansa en paz, mi admirable amigo Armando Pérez Roura”, dijo el expolítico. “Durante décadas Pérez Roura contribuyó de forma decisiva a mantener viva a la nación cubana en el exilio. Fue fundamental en mi carrera política. Por el pude mantener informada a nuestra comunidad de mi labor en DC”.

La excongresista Ileana Ros-Lehtinen fue otra de las figuras políticas de Miami que se manifestó sobre la muerte del periodista.

The passing of Cuban radio legend Armando Perez-Roura is significant because his voice was so powerful.

Armando’s editorials carried weight and he spoke for our exiled community.

His support was invaluable for politicians.

Perez-Roura articulated our longing for a free Cuba. pic.twitter.com/w73txr3HAL

— Ileana Ros-Lehtinen (@RosLehtinen) November 23, 2020