Ariana Grande se casó con Dalton Gómez

La famosa cantante y actriz norteamericana Ariana Grande contrajo matrimonio con su prometido, el agente inmobiliario de casas de lujo, Dalton Gómez, de 25 años de edad, en una ceremonia secreta con menos de 20 invitados, que se llevó a cabo el pasado fin de semana en la casa del novio, ubicada en Montecido a una hora al norte de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Así lo ha confirmado la revista People.

De acuerdo a la revista People, un representante de la cantante de tan solo 27 años de edad, confirmó al medio la buena nueva, diciendo que la pareja y sus familiares están felices por el casamiento, que se llevó a cabo el domingo 16 de mayo, tras cinco meses de compromiso, oficializado en el mes de diciembre de 2020.

“Se han casado. Fue pequeño e íntimo, menos de 20 personas. El ambiente estaba tan feliz y lleno de amor. La pareja y ambas familias no podrían estar más felices. La familia de Ari está muy feliz. Todos aman a Dalton. Es genial para Ari. Esta etapa de su vida ha sido muy tranquila y sin incidentes en el buen sentido. Están muy felices de que se case con Dalton”, dijo un representante de Ariana Grande.

De igual manera, una fuente cercana le dijo People que “Tanto Ari como Dalton aman Montecito. Pasan mucho tiempo allí. Parece natural que se casen en la hermosa e histórica casa de Ari”. Por el momento no hay ni una sola fotografía de la boda.

Cabe recordar que este es el primer matrimonio de Ariana Grande, pero el segundo comprimiso de la estrella juvenil. La entrenadora del programa “The Voice”, se comprometió en 2018 con Pete Davidson, humorista y parte del elenco del programa ‘Saturday Night Live’, pero este solo duró cuatro meses, cuando luego anunciaron su ruptura.

Esto es lo que necesita saber:

La pareja hizo oficial su noviazgo en 2020

La relación de la pareja se hizo oficial en medio de la pandemia del coronavirus a comienzos del año 2020, cuando ambos aparecieron en el video musical de Ariana Grande junto a Justin Bieber, “Stuck with U” un tema benéfico, que narra la historia de varias parejas jóvenes que en medio de la pandemia tuvieron que mantenerse separadas o irse a vivir en conjunto.





Ariana Grande & Justin Bieber – Stuck with U SB Projects along with longtime clients Ariana Grande and Justin Bieber release “Stuck with U” to benefit First Responders Children’s Foundation: stuckwithu.lnk.to/agjbPV In response to the COVID-19 crisis and to help further bolster relief efforts, all net proceeds from the streams and sales of “Stuck with U” will be donated to First Responders Children’s Foundation… 2020-05-08T04:00:09Z

Luego, para el mes de diciembre de 2020, tras pasar los meses de confinamiento juntos, la pareja por medio de una publicación en Instagram, donde Ariana tiene 235 millones de seguidores, anunciaron de manera oficial su compromiso, compartiendo una serie de imágenes, en donde se podía ver el anillo de diamantes y perlas con el mensaje “para siempre y más”.

De acuerdo a 20 minutos, en ese entonces, la madre de la cantante se mostró muy emocionada con la noticia al felicitarlos en Twitter, donde confesó estar muy emocionada de recibir a Gómez en la familia.

El hermano de la cantante también los felicitó por el compromiso, en ese entonces escribió: “Este es solo el comienzo de una vida duradera llena de risas y amor. ¡Los amo a ambos!, ¡Feliz compromiso!”.

¿Quién es el esposo de la cantante Ariana Grande?

Dalton Jacob Gómez, de 25 años de edad, nació en Los Ángeles y fue allí donde se dedicó al mundo de la venta inmuebles de lujo para un sector exclusivo y adinerado del área de Los Ángeles, California. Dalton, se ha caracterizado por mantener un perfil bajo, a pesar de su trabajo como agente inmobiliario con la compañía Aaron Kirman Group, en donde cuentan con una lista de personalidades con bastante poder adquisitivo de la zona de LA.

Además, de acuerdo a El País, fue él quien ayudó en ese entonces a su novia, a encontrar su actual casa. Dalton Gómez conoció a su ahora ya esposa por medio de amigos en común conformado por un grupo de grandes artistas, entre ellos, la también cantante Miley Cyrus.

Dalton Gómez fue la relación más estable de Ariana Grande





Ariana Grande's Wedding: All the New Details | E! News From the intimate backyard ceremony to sweet speeches made by family at the reception, get the latest details on Ari's beautiful big day! Full Story: eonline.com/news/1270439/all-the-details-on-ariana-grande-and-dalton-gomezs-emotional-wedding #ArianaGrande #ENews #CelebrityNews Subscribe: bit.ly/enewssub About E! News: The E! News team brings you the latest breaking entertainment, fashion and Pop Culture news. Featuring exclusive segments, celebrity highlights, trend… 2021-05-18T00:05:36Z

Luego de su ruptura con Pete Davidson en el año 2018, la cantante salió con el rapero Mac Miller, pero en ese entonces se dijo que la relación se había vuelto bastante tóxica, y que Ariana había puesto gran parte de su ayuda en la lucha que llevaba su novio en contra de la adición a las drogas. Luego de poner fin a su relación, Miller falleció meses después, un 7 de septiembre a causa de una sobredosis.

Tras varios sucesos en su vida amorosa, Ariana conoció finalmente a su esposo, Dalton Gómez, pero decidió mantener su relación en privado, hasta que en junio, publicaron su primera fotografía juntos en Instagram. Ariana Grande, publicó un imagen, en donde se les vio abrazados. Ariana celebró el cumpleaños de su novio, con un amoroso mensaje que decía “Feliz cumpleaños a mi baby, mi mejor amigo, mi parte favorita de todos mis días. Te amo”.

