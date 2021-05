Alexa PenaVega comparte imagen de su hija en el hospital [FOTO]

El 10 de mayo, Alexa y Carlos PenaVega compartieron la noticia de que su hija recién nacida, llamada Rio, estaba en cuidados intensivos. La bebé nació alrededor de un mes antes, pero sus padres, ambos actores, escribieron en Instagram que la pequeña estaba “pateando el trasero de alguien en la UCIN”.

El 16 de mayo, Alexa PenaVega compartió una actualización en su cuenta de Instagram, anunciando que tanto ella como su bebé estaban de regreso en casa. Las fotos que compartió mostraban a su bebé Rio siendo amamantada y luciendo serena. “Normalmente no publico fotos como esta … pero esto fue muy poderoso para mí”, escribió PenaVega. También explicó que “una de las cosas más importantes en la UCIN es el tiempo piel a piel y la leche materna”.

Tanto PenaVega como su esposo han hablado abiertamente en el pasado sobre su fe cristiana. En la publicación de Instagram, Alexa PenaVega dijo que aunque el nacimiento prematuro de Rio fue inesperado, “sentimos la paz de Dios TODO el tiempo”. La también actriz de Hallmark, Danica McKellar, comentó tres emojis de corazón en la publicación. Candace Cameron Bure también comentó, escribiendo “Awwww felicitaciones y bienvenida al mundo Río!”

Los PenaVegas se mudaron a Hawai en 2017

Según la última publicación de Instagram de PenaVega, la bebé Rio nació en el centro médico Kapi’olani en Honolulu, Hawái. Los PenaVega se mudaron de Los Ángeles a Hawái en 2017 cuando su hijo mayor aún era un bebé.

En una entrevista de 2020 con People, PenaVegas arrojó algo de luz sobre las razones detrás de su mudanza. “Nunca hemos encajado en el molde de Hollywood”, dijo Alexa PenaVega. “Nunca hemos hecho las cosas de forma convencional”. La pareja sintió que anhelaban un sentido de comunidad que no podían encontrar en LA. “Todavía tenemos amigos fantásticos que viven allí, pero la mayoría de ellos no tienen hijos y no están casados”, dijo PenaVega.

En la entrevista, Carlos PenaVega habló sobre conocer a Alexa en un grupo de estudio bíblico y cómo tomaron la decisión de combinar sus apellidos. “Estábamos literalmente en la oficina del condado en Ventura firmando todo el papeleo y la mujer estaba como ‘¿De quién es el apellido?’ Yo dije ‘veamos si esto funciona. Carlos y Alexa PenaVega. Solo una palabra.”

Carlos le dijo a People que él y Alexa comenzaron a considerar mudarse a Hawai después de conocer a otras parejas cristianas jóvenes mientras visitaban Maui. “Oramos al respecto y luego nos mudamos aquí tres meses después”, dijo. Alexa recientemente compartió una publicación de Instagram de ella y Carlos de pie junto a su piscina con una puesta de sol de fondo. En la foto se podía ver a sus dos hijos nadando. Carlos comentó: “¡¡¡Aquí llegamos a VIVIR !!? ¡Dios es taaaan BUENO!”

La familia de cinco está feliz y saludable

El 16 de mayo, Carlos PenaVega compartió una foto en Instagram de toda la familia de cinco miembros descansando juntos en la cama. Alexa sostenía a la bebé Rio y estaba acostada junto a su hijo mayor, Ocean Kingston, que cumplirá 2 años en junio, estaba entre su hermano mayor y su padre, ocultando su rostro a la cámara. “¡Gracias a todos por sus oraciones!”, Tituló PenaVega en la foto. “Todos están finalmente de regreso en casa, sanos y salvos”.

Más tarde ese día, PenaVega compartió otra foto en Instagram de él y sus hijos haciendo muecas. “#Sundayfunday con los chicos”, escribió en el mensaje. Según la página de IMDb de Carlos, su último proyecto es “The Loud House Movie”, basado en la serie de televisión de Nickelodeon “The Loud House”. PenaVega da voz al personaje de Bobby Santiago. La película se transmitirá en Netflix.

