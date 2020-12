Aracely Arámbula finalmente rompió el silencio sobre la posibilidad de que su historia de amor con Luis Miguel salga reflejada en la segunda temporada de la serie del intérprete en la plataforma de Netflix. Sin embargo, la actriz reiteró que sólo le gustaría que fuese abordada en caso que lo hagan como una historia de amor de una película de Hollywood, tal y como describió su romance con el afamado cantautor.

“Es una historia de amor tan linda que ni se lo podrían creer, sería una historia así como el Titanic. Me gustaría que lo contaran tal cual es (…) Espero que lo hagan muy lindo si es que lo sacan porque fue una historia muy espectacular que si se las cuento no lo creen”, aseguró Arámbula sobre la posibilidad de salir en la serie como uno de los grandes amores de Luis Miguel.

Al momento de referirse a sus hijos con el intérprete puertorriqueño, Arámbula mencionó: “Mis hijos nacieron de un amor muy grande y muy hermoso. Ustedes lo vivieron, ustedes vieron por boca de él que fue cómo anunció la llegada de Miguel y son cosas muy hermosas”.

VideoVideo related to ¿aracely arámbula aparecerá en la serie de luis miguel? 2020-12-18T13:54:18-05:00

“Yo no quisiera que saliera la serie, me encantaría que la serie se acabara antes de mí porque es algo muy personal y privado. Pero en caso que la vayan a contar, que lo hagan muy bonito como fue, tal cual; pero no lo sé porque los escritores siempre meten fantasía. Yo soy actriz y me dedico a las series, entonces siempre debe haber un poco de fantasía y drama, y un poquito de morbo”, reiteró la actriz de ‘La Doña’ sobre las posibilidades de aparecer en el proyecto biográfico del cantautor.

Por otra parte, la estrella mexicana habló sobre la importancia de que la privacidad de sus hijos prevalezca: “Si he tenido que cuidar sus vidas privadas celosamente porque no quiero como mamá que te expongan a tus hijos y que especulen o hablen. A todos nos gusta que hablen bonito de nuestros hijos”.

Asimismo, Arámbula prefirió no ahondar en detalles sobre las acciones que tomaría en contra de la producción de la serie de Luis Miguel en caso de que no le guste lo que ventilen en los posibles episodios que se centren en su romance con el artista.

Aracely Arámbula y Luis Miguel sostuvieron una relacion amorosa a lo largo de cuatro años (2005-2009). La pareja son padres de dos hijos en común: Miguel Gallego Arámbula (nacido en 2007), y Daniel Gallego Arámbula (nacido en 2008).

En el mes de junio de 2006, People en Español dejó entredicho que la actriz mexicana y el cantante puertorriqueño se habían casado en una boda civil en México, pero en ese momento la información no fue confirmada por ninguna de las partes involucradas.

Aracely Arámbula: ¿Tiene nuevo galán?

En su entrevista exclusiva con el show de entretenimiento mexicano Ventaneando, Aracely Arámbula confesó que en la actualidad su corazón tiene dueño; pero que se trata de un hombre sin ningún tipo de conexión con la industria del entretenimiento.

“Mi pareja no vive aquí (México), está en otro país(…) La verdad es que es muy lindo porque tengo el espacio perfecto para estar con mis hijos más tiempo y compartir ciertos momentos con la pareja, pero eso me gusta porque ya me acostumbré y uno se vuelve más celosa con su espacio. Me gusta cómo estoy ahorita”.

Por otra parte, la actriz descartó casarse en un futuro no muy lejano: “No pienso para mi vida: ‘Ay, quiero volverme a casar’. Estoy tan bien así y él no es del medio, así que es tan bonito”.

Aracely Arámbula planea participar en una serie biográfica

En su conversación exclusiva con Ventaneando, Arámbula confesó que está en conversaciones para protagonizar la serie biográfica de la actriz María Victoria, considerada una de las grandes estrellas de la industria del entretenimiento mexicano.

“Me hablaron para una serie de mi adorada María Victoria y eso sí me tiene muy emocionada. Más que hacer una serie de mi vida, me daría mucho orgullo poder representar a mi María, es un gran reto. Llevo una relación muy bonita con sus hijos y con ella que la amo, es una reina preciosa y es parte de mi familia”, admitió la actriz.

Sigue a AhoraMismo en Instagram