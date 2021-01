Aracely Arámbula en provocativas fotos del 2021 [FOTOS]

Aracely Arámbula inició el 2021 sorprendiendo a todos sus seguidores al aparecer sin ropa en una serie de fotografías en blanco y negro en la plataforma de Instagram. En su publicación, la intérprete de 45 años le dio la bienvenida al año nuevo con un emotivo mensaje.

Los retratos de la actriz con su torso desnudo forman parte del nuevo libro fotográfico de Uriel Santana, quien es su fotógrafo de cabecera en tierras mexicanas.

“Por un 2021 lleno de SALUD , ABUNDANCIA Y BIENESTAR. Que su trabajo no se confunda con su vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio, que no se crean más que nadie, porque, solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza”, puntualizó Arámbula en su publicación.

Las reacciones por parte de fanáticos no se hicieron esperar ante las fotografías que muestran los atributos físicos de la estrella mexicana: “Hermosa es poco”, “Salud dices, casi me agarra un infarto mujer”, “Mi afrodita moderna”, “Creada por los mismos dioses”, “La diosa a la que yo le rezo”, “Que alguien me de un respirador porque estoy que me muero”, “Reina de todos mis palacios”.

Por su parte, Uriel Santana compartió nuevas fotografías de la actriz en donde ella aparece posando de manera muy sensual mientras cubre su busto sin ropa con sus piernas. Al momento de ser cuestionado por los fanáticos de Arámbula, Santana destacó que puso “su alma” en la sesión fotográfica.

En el pasado, Aracely Arámbula había aparecido sin ropa en escenas candentes de series televisivas como “La Doña” de Telemundo. Sin embargo, en sesiones fotográficas la actriz se había limitado a aparecer luciendo atuendos de lencería que despertaban un sinfín de reacciones entre sus fanáticos.

De acuerdo con El Heraldo, la también cantante fue protagonista de una sesión fotográfica para la revista Playboy México en el año 2011. En ese momento, la actriz recibió 3 millones de pesos mexicanos por haber posado para el trabajo editorial de la publicación para hombres.

Aracely Arámbula se pronunció sobre la posibilidad de aparecer en la serie biográfica de Luis Miguel

En una entrevista con el show mexicano “Ventaneando” a mediados del mes de diciembre de 2020, Aracely Arámbula rompió el silencio sobre la relación amorosa que sostuvo con el cantante Luis Miguel y se pronunció sobre la posibilidad de aparecer en la segunda temporada de la serie biográfica del cantautor.

“Es una historia de amor tan linda que ni se lo podrían creer, sería una historia así como el Titanic. Me gustaría que lo contaran tal cual es (…) Espero que lo hagan muy lindo si es que lo sacan porque fue una historia muy espectacular que si se las cuento no lo creen”, confesó la actriz.

En la entrevista, Arámbula agregó: “Yo no quisiera que saliera la serie, me encantaría que la serie se acabara antes de mí porque es algo muy personal y privado. Pero en caso que la vayan a contar, que lo hagan muy bonito como fue, tal cual; pero no lo sé porque los escritores siempre meten fantasía. Yo soy actriz y me dedico a las series, entonces siempre debe haber un poco de fantasía y drama, y un poquito de morbo.”

Aracely Arámbula y Luis Miguel sostuvieron una relacion amorosa a lo largo de cuatro años (2005-2009). La pareja son padres de dos hijos en común: Miguel Gallego Arámbula (nacido en 2007), y Daniel Gallego Arámbula (nacido en 2008).

En la actualidad, la actriz sostiene una relación amorosa con un hombre ajeno a la industria del entretenimiento. En su conversación con Ventaneando, Arámbula prefirió mantener en secreto la identidad de su nuevo galán.

Sigue a AhoraMismo en Instagram