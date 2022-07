Muere papá de Aracely Arámbula ¿Qué le pasó a Manuel Arámbula?

Aracely Arámbula está de luto, su papá Manuel Arámbula murió inesperadamente en México a los 84 años, informó el periodista mexicano José Ángel “Pepillo” Origel en su programa “Con Permiso”, de la cadena mexicana de televisión Unicable.

“Le quiero mandar todo mi cariño”, dijo Origel en la más reciente transmisión de su producción, “hablé con Aracely, con ‘La Chule’, porque falleció su papá. Yo lo traté muchísimo, un gran hombre, un señor buenísimo”.

Manuel Arámbula fue una roca para su hija Aracely

La actriz mexicana comenzó su carrera en su adolescencia temprana, al participar en concursos de belleza en su natal estado de Chihuahua. Desde el principio, Aracely Arámbula siempre tuvo el apoyo de su familia, formada por su papá, su mamà y su hermano Leonardo, quien es su manager y un exitoso cirujano plástico y empresario en la industria de la belleza.

Su papá siempre fue su ídolo y muchas veces dijo en entrevistas que era una de las figuras paternas de sus hijos MIguel y Daniel, ante la ausencia del padre biológico de los chicos, el cantante Luis Miguel.

“Soy muy afortunada de tener un Padre maravilloso y un abuelo único”, escribió la artista en un mensaje que le dedicó el Día del Padre de 2021. “Gracias por no soltarnos nunca y llevarnos de tu mano con el mejor ejemplo TE AMAMOS ✨🙏🏻✨lo sabes y no me cansaré de recordártelo y a ti Leo por ser un súper Dad, Por ser el mejor tío entregado e incondicional y por ser un gran papá para mis hijos a ti y a mi papito siempre”

El papá de Aracely Arámbula fallece repentinamente

Según Origel, la causa de la muerte de Manuel Arámbula fue “un infarto fulminante”. El periodista agregó que el fallecimiento ocurrió el domingo pasado, día 17 de julio de 2022. A pesar de su avanzada edad, el papá de Aracely Arámbula estaba en buen estado de salud.

La artista compartía muy a menudo con su familia, se tomaban vacaciones juntos y los chicos eran muy cercanos con su abuelo. Miguel Gallegos Arámbula ya tiene 15 años y su hermano Daniel cumplió 13. Son dos jóvenes que están ya en condiciones de entender bien lo que sucede y, sin duda, lamentarán mucho el fallecimiento de Don Manuel Arámbula.

Play

Aracely Arámbula dice que su papá es el mejor abuelo | Un Nuevo Día | Telemundo Video oficial de Telemundo Un Nuevo Día. Aracely Arámbula, 'La Doña', asegura que sus hijos disfrutan del mejor abuelo del mundo, su papá, Manuel Arámbula. YouTube: youtube.com/unnuevodia Official page: Telemundo.com/UnNuevoDia Facebook Facebook.com/UnNuevoDia Twitter twitter.com/#!/UnNuevoDia SUSCRÍBETE: bit.ly/1ykCaDr Un Nuevo Día: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la farándula, lo… 2020-01-09T16:41:46Z

Como si esta situación fuera poco, también se ha informado que la artista fue diagnosticada con covid esta semana. Duelo y el virus al mismo tiempo, una combinación muy dolorosa.

La Madrastra

La situación ha provocado que se suspendan las grabaciones de la telenovela “La Madrastra”, que marca el regreso de Arámbula a Televisa. La producción es un ´remake´de la que protagonizó Victoria Ruffo en 2005. El protagonista masculino es Andrés Palacios y se espera que Gabriel Soto también tenga un papel especial.

La telenovela cuenta la historia de una mujer a la que le quitan los hijos y culpan injustificadamente de un crimen. Después de pasar 20 años en la cárcel, la mujer regresa a recuperar a su familia y limpiar su nombre.

Ni Aracely Arámbula, ni su hermano Leonardo se han pronunciado sobre la muerte de su papá. Sin duda, la familia está viviendo su duelo en privado y hay que respetarlo. Qué en paz descanse Don Manuel Arámbula.