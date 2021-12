Año Nuevo 2022: Cuenta regresiva para la zona horaria central

Si está recibiendo al Año Nuevo en la zona horaria central, consulte los temporizadores de cuenta regresiva y las opciones de transmisión en vivo integradas en esta publicación a continuación. Dado que muchos eventos de celebración están dirigidos a los espectadores orientales y al lanzamiento de Times Square Ball en Nueva York, puede ser más difícil encontrar opciones específicamente para los residentes de la zona horaria central. Lo tenemos cubierto para la víspera de Año Nuevo, cuando decimos adiós al 2021 y hola al 2022.

Temporizadores de cuenta regresiva en vivo para la zona horaria central

El primer temporizador en vivo que puede usar se proporciona a continuación en TimeandDate.com.

Flare TV tiene un video a continuación que muestra las cuentas regresivas para todas las diferentes zonas horarias del mundo, y cambiará automáticamente para mostrar la zona horaria central a medida que se acerca la hora. Para ver la cuenta regresiva de su zona horaria, únase a la transmisión antes de la medianoche en su hora local. El temporizador cambiará para coincidir con cada zona horaria.





New Year 2022 Countdown Live – ALL TIME ZONES Celebrate the new year with a live countdown to 2022 that updates for every timezone in the world. Join the live stream as we watch each timer count down, and prepare to see fireworks in the sky. Discord: discord.gg/u7DFe2rp4n​ Twitter: twitter.com/officialflaretv Subscribe: youtube.com/c/flaretv?sub_confirmation=1 Stream schedule (first timezone to last): Kiritimati, Chatham Island, Auckland, Anadyr, Melbourne,… 2021-12-29T08:48:31Z

Notas de Flare TV: “Programación de transmisiones (de la primera a la última zona horaria): Kiritimati, Chatham Island, Auckland, Anadyr, Melbourne, Adelaide, Brisbane, Darwin, Tokio, Eucla, Filipinas, Yakarta, Yangon, Dhaka, Katmandú, India, Tashkent, Kabul , Dubai, Teherán, Moscú, El Cairo, Hora de Europa Central (CET), Londres, Praia, King Edward Point, Buenos Aires, St. John’s, Caracas, Nueva York, Hora estándar central (CST), Calgary, Los Ángeles, Anchorage, Taiohae, Honolulu, Alofi, Baker Island”.

Hay otro temporizador de cuenta regresiva disponible en CountingDownTo . Puede ver la versión de la zona horaria central incrustada a continuación.

Este próximo temporizador de cuenta regresiva de Hora y fecha detectará automáticamente tu ubicación. O puede visitar un mapa aquí y crear una cuenta regresiva de Año Nuevo según su ubicación en el mapa.

Transmisiones en vivo para espectadores de la zona horaria central

Puede echar un vistazo a lo que está sucediendo en Nueva Orleans (en la zona horaria central) en vivo a través de Earthcam. Aquí tienes una cámara de Bourbon Street

La mayoría de las transmisiones nacionales de cuenta regresiva también incluirán un vistazo a lo que está sucediendo en la zona horaria central.

Ryan Seacrest es el anfitrión de “Dick Clark’s New Year’s Rockin ‘Eve” en ABC este año. Puede verlo en ABC.com o la aplicación ABC si tiene cable, o sin cable en Hulu con Live TV, Vidgo, DirecTV, FuboTV y otras plataformas. El evento comienza a las 8:00 p.m. Este / Pacífico.

Andy Cohen y Anderson Cooper son los anfitriones de las festividades de Nochevieja de CNN. Puede ver una transmisión en vivo en CNN.com y en las aplicaciones móviles de CNN. El evento comienza a las 8:00 p.m. Oriental. Si no tiene cable, también puede verlo en DirecTV, Sling TV, Hulu con Live TV u otras plataformas. A las 12:30 a.m. hora del este, Don Lemon y Alison Camerota, junto con Dulce Sloan, tomarán el relevo para recibir el Año Nuevo desde la zona horaria central en Nueva Orleans, según el comunicado de prensa de CNN.

La cuenta regresiva de la NBC de este año se está llevando a cabo en Miami, Florida, y está organizada por Miley Cyrus y Pete Davidson. El evento comienza a las 10:30 p.m. Oriental. Puede verlo en el servicio de transmisión Peacock de NBC en vivo, o en Fubo, Sling TV, DirecTV, Hulu con Live TV y otros servicios.

