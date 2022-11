Angelique Boyer habla del hijo de Sebastián Rulli y su rol como madrastra

Angelique Boyer es una de las actrices más exitosas de México la proyección internacional la logró cuando encarnó a la ambiciosa “Teresa” siendo su gran protagónico al lado de Sebastián Rulli y hoy día su pareja, pero fue en el melodrama “Lo que la vida nos robó” donde ambos se enamoraron y formaron unas de las parejas más estables del mundo del entretenimiento.

Sebastian Rulli sorprendió esta semana al publicar una fotografía al lado de su hijo , Santiago, siendo la primera vez que el argentino lo mostraba, el niño de 12 años es fruto del matrimonio con Cecilia Galliano. Siendo este el único hijo que tiene el actor, el cual se ha ganado el título del eterno galán de las producciones mexicanas.

Angelique Boyer no perdió la oportunidad para hablar de Santiago y de la hermosa experiencia que es compartir con el hijo de su pareja. “Santiago es un niño increíble, es un niño educado con muchísimo amor, la verdad que así como es de grandote es de bueno, bueno de maduro también”, dijo la actriz mexicano-francesa al programa Hoy. “Tiene cimientos hermosos”, añadió sobre su hijastro.

Angelique Boyer y su rol como madrastra

Angelique Boyer y Sebastian Rulli han protagonizado juntos y la química que se tiene se muestra en cada aparición pública o contenido que crean juntos en las redes sociales. “Han pasado ocho años y yo creo que algo que me noto es que estoy más enamorada, eso sin duda, siempre el amor evoluciona y este amor está evolucionando de una manera hermosa. Yo lo adoro con todo mi ser, es todo para mí”, dijo sobre su novio.

Boyer ha pasado momentos increíbles al lado de su hijastro siendo los viajes familiares a Europa uno de los más inolvidables. Además en una entrevista con Javier Posa para su programa Javier Poza En fórmula, Boyer habló de su rol de madrastra. “Sebas tiene un hijo, esa mecánica en nuestra relación existe. Cuando está Santi es prioridad y hacemos cosas para Santi”, dijo. “Es muy divertido y agradable conocer a un niño tan lindo que siempre ha sido tan dulce conmigo, que es el reflejo de la educación que le han dado sus padres que son adorables, y muy divertidos y sensibles”, confesó sobre su hijastro.

¿Angelique Boyer ser convertirá en madre ?

Angelique Boyer tiene una relación de 8 años al lado de Sebastián Rulli y ella aún no se ha sentido preparada para ser madre Sigo pensando que tal vez no sea mamá”, reveló. “Es algo que de momento a mí no me mueve”. Tampoco hay prisa por llegar al altar. “No creemos en el matrimonio, creemos en la idea de luchar todos los días por estar juntos”, añadió. “Un papelito no va a hacer que lo quiera más”. Comentó en la misma entrevista la actriz Mexicana de origen Francés.