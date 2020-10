¿Angelique Boyer planea convertirse en madre?

Angelique Boyer rompió el silencio sobre sus planes de convertirse en madre por primera vez en un futuro no muy lejano. En un encuentro con los medios de comunicación, la actriz de origen francés afirmó que “cada vez es menos posible” que eso llegue a suceder.

“Tener hijos lo veo cada vez menos posible. Sí, tener hijos es una responsabilidad muy fuerte y cada vez está más difícil el futuro que les espera. Soy parte de esa generación que tiene esa conciencia de lo que vivimos, es diferente a las expectativas sociales de antes”, afirmó la protagonista de ‘Imperio de Mentiras’, de acuerdo con información reseñada por Univision.

Boyer, quien es considerada una de las figuras más importantes en la industria televisiva en México, manifestó estar dedicada completamente a su trabajo en estos momentos, por lo que ha tratado posponer el ser madre “lo más posible”.

Sin embargo, la estrella admitió que será la “tía más consentidora del mundo” con la venidera llegada al mundo del primogénito de la actriz Fernanda Castillo, una de sus mejores amigas en la industria del entretenimiento de habla hispana.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli: ¿Cuánto tiempo tienen juntos?

Angelique Boyer y Sebastián Rulli han estado juntos desde el año 2014 hasta la actualidad, siendo referencia como una de las parejas de actores más estables en el medio artístico. En entrevistas con diversos medios de comunicación, Boyer y Rulli han manifestado que el éxito de su relación amorosa recae en saber respetar sus tiempos y espacios, por lo que se complemente perfectamente.

Pese a ser una de las parejas más estables en la industria de la actuación, Boyer y Rulli no han formalizado su relación amorosa con unión en matrimonio. Asimismo, la pareja no tienen ningún hijo en común desde que iniciaron su consolidado romance.

En entrevista con Gelena Solano para ‘El Gordo y la Flaca’ en diciembre de 2019, Rulli habló sobre sus planes de matrimonio con Angelique Boyer: “No, ninguno. Ser feliz es el ideal”, afirmó el actor en ese momento.

Mientras que la actriz de origen francés también se manifestó sobre posibles planes de boda en una entrevista con el programa mexicano ‘Hoy’ en julio de 2019:

“Creo que cada vez más como personas no necesitamos un contrato que está marcado por la ley y por la religión, nada más porque realmente no te da ninguna garantía el matrimonio, no tengo esa seguridad de nada. Si él el día de mañana ya no quiere estar conmigo es tan fácil hablarlo y ya no está, no tenemos que pasar por ningún proceso tedioso ni nada de eso. Tenemos un contrato que es la palabra y el amor, y es todos los días luchar por eso”, aseguró.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli: ¿Qué ha cambiado en su relación amorosa desde que inició la cuarentena?

En entrevista exclusiva con ‘Sal y Pimienta’ en la transmisión de este domingo 18 de octubre, Angelique Boyer confesó lo que ha cambiado en su relación amorosa con el actor argentino Sebastián Rulli desde que inició el confinamiento por la pandemia del Coronavirus:

“Definitivamente nos unimos mucho más, nunca habíamos pasado tanto tiempo juntos y lo pasamos súper bien. De hecho, esta mañana estaba pensado que extraño trabajar con él, por ejemplo… Nos llevamos tan bien que podemos estar las 24 horas del día juntos”, admitió la actriz.

En la actualidad, la pareja se ha refugiado en su residencia en Ciudad de México para cumplir con la cuarentena por la pandemia del Coronavirus, por lo que se han limitado a realizar apariciones públicas en eventos con gran cantidad de personas.

