Angelique Boyer y el parecido con su hija en la telenovela “El amor invencible”

Angelique Boyer vuelve a la telenovelas siendo protagonista del nuevo melodrama “El amor invencible” y comienza un nuevo reto como profesional debido a que la actriz será madre de dos adolescentes y una de ellas es tan parecida a Boyer que dejó a más de un impresionado.

La hija de Angelique Boyer es idéntica a ella cuando estaba en RBD Angelique Boyer ha tenido una gran evolución en pantalla que la ha llevado a tener en puerta su primer papel como mamá de adolescentes, como lo es su gran proyecto ‘El amor invencible’. "Leona es el personaje más mamá que me ha tocado interpretar… Me conmoví muchísimo de lo que me provocó, de lo que… 2022-11-23T23:32:57Z

Angelique Boyer enfrenta su primer protagónico siendo una madre y personificada a “Leonela” una mujer que años después de haber dado a luz a sus hijos, busca venganza contra aquellos que se los arrebataron justo después del parto. La actriz de origen francés también compartirá pantalla con Daniela Carrera y Daniel Elbitar en una reciente entrevista a Televisa Espectáculos, la actriz dijo: “Leona es el personaje más mamá que me ha tocado interpretar… Me conmoví muchísimo de lo que me provocó, de lo que sentí, de lo que me pasó y estoy muy emocionada por tocar esas fibras y conocer a una mujer con tantas agallas” comentó.

Angelique Boyer y su nuevo rol como madre

Los fanáticos de las producciones están a la expectativa de todo lo que vendrá con este melodrama y también muchos han quedado sorprendidos con el gran parecido que tiene Boyer con sus hijos en la ficción y ha llamado la atención el gran parecido de Isabella Tena que actualmente tiene 15 años en su papel en el melodrama y muchos comparan que su aparecía es similar a la de Angelique cuando grabó “Rebelde” en el año 2004.

Este es el asombroso parecido entra Angelique Boyer y su “hija” Isabela Tena para “El Amor Invencibl TODO LO QUE QUIERAS SABER ACERCA DE TUS ARTISTAS🎬🎤💻📱 GRACIAS por todo TU APOYO… Es muy IMPORTANTE que te SUSCRIBAS CON ESO NOS AYUDAS ESTOS VIDEOS TAMBIÉN TE GUSTARÁN MICHELLE RENAUD VENDE ANILLO DE COMPROMISO Y CONFUNDE A SUS FANS youtu.be/FD4wC8uQBm0 AISLINN DERBEZ SE PARECE A VICTORIA RUFFO EN FOTO Y FANS SE PREGUNTA SI… 2022-11-24T19:30:02Z

Angelique Boyer se dio a conocer por su personaje de “Vico” en la serie juvenil y desde ese momento hasta hoy día se ha consagrado como una excelente protagónica de los melodramas. Muchos comparan que a los 16 años Boyer y Tena tienen mucho parecido y esa química se vera en las pantallas.

Angelique Boyer no usa dobles en las escenas de riesgo de la nueva serie 'Contracara' | HOY La actriz prefiere realizar ella misma las escenas de acción en su nuevo proyecto, tal como lo hizo cuando tenía que bailar desde las alturas en la telenovela 'Tres veces Ana'. SUSCRÍBETE bit.ly/XLBK1r VISITA EL SITIO OFICIAL bit.ly/1o3L1Fz Encuentra lo mejor de tus programas favoritos de Univision, diviértete con Despierta América, no te pierdas las… 2018-09-17T23:10:33Z

Isabella Tena es la eterna “Lucecita” en “Mi corazón es tuyo” pero la actriz ya es toda una adolescente y tiene 15 años se posiciona como la nueva “hija” de Angelique Boyer en ‘El amor invencible’. El pelo rubio, los ojos claros, la forma de la cara, la esbelta silueta y una gran belleza elogiada por miles de fans son algunos de los aspectos que Boyer y Tena comparten. A su vez, Angelique Boyer y Sebastian Rulli han protagonizado juntos y la química que se tiene se muestra en cada aparición pública o contenido que crean juntos en las redes sociales. “Han pasado ocho años y yo creo que algo que me noto es que estoy más enamorada, eso sin duda, siempre el amor evoluciona y este amor está evolucionando de una manera hermosa. Yo lo adoro con todo mi ser, es todo para mí”, dijo sobre su novio.