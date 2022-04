Ángela Aguilar se siente violada y traicionada por filtración de foto privada

La cantante Ángela Aguilar, hija del famoso cantante y compositor Pepe Aguilar, enfrentó con un video la controversia que se desató luego de que el compositor y productor Gussy Lau subiera una foto donde ambos aparecen muy acaramelados y confesara que mantienen una relación.

La artista, de 18 años, subió el video a su cuenta de Instagram, donde afirma que fue traicionada y que ella nunca aprobó que se difundiera la reveladora foto junto al artista de 33 años. “Me siento muy apenada de tener que subir este video. Espero me entiendan”, escribió junto al video donde afirma sentirse violada y traicionada.

“Me siento triste y defraudada, me duele el alma. Están circulando unas fotos con las que yo no estaba de acuerdo que salieran. Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de tener mi propia privacidad de poder decidir sobre mi propia vida y mi cuerpo, mi imagen. Me duele haber confiado en una persona que no debía confiar. me duele haber sido defraudada por una persona que yo nunca en mi vida pensé”, señaló refiriéndose aparentemente a Gussy Lau, responsable de haber hecho público su romance.

Además de haber hecho pública la imagen donde aparece en una actitud de pareja junto a Ángela Aguilar, Gussy Lau subió un video donde confiesa que él subió la foto pero no la difundió, y reconoce que son pareja.

MIRA EL VIDEO DE GUSSY LAU

“Esto ha estado afectándome como profesional, me ha afectado económicamente, en mi vida personal, amorosa ni se diga, con mi familia. ¡Qué cara le puedo dar a mi familia! porque aunque yo no estaba de acuerdo me puse en una posición, en esta posición y eso fue incorrecto de mi parte, y eso fue mi error. Por primera vez me puedo identificar con las mujeres que sufren de este tipo de abuso (…) Lamento haber defraudado cualquier imagen que tenían de mí, pero, de verdad, les digo que sigo siendo la misma”, agregó visiblemente afectada la artista.

MIRA EL VIDEO DE ÁNGELA AGUILAR

Cuando se hizo público el romance, de inmediato surgió la polémica por la diferencia de edad de 15 años que ambos se llevan. Gussy Lau forma parte del equipo de Pepe Aguilar, por lo que era cercano a la familia.

En el video que subió a su Instagram, Ángela Aguilar señaló que se tomará un tiempo para evaluar muchas decisiones que ha estado tomando y que refugiará en su familia. “vamos a tomar todas las decisiones que tengamos que tomar en familia”, recalcó.