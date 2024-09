Ángela Aguilar dice que “mi belleza es diferente” – VIDEO

Ángela Aguilar se sintió inspirada tras asistir a una exposición de sus vestidos que ha usado en sus diez años de carrera. La esposa de Christian Nodal habló sobre sus vestidos, su belleza y México. “Estos vestidos han sido de diez años de trayectoria, aunque había uno que use a mis 9 años”, cuenta la cantante de música regional mexicana. “Pero sonaba cool decir diez años vistiendo a México…básicamente nuestro mayor objetivo -el de mi mamá y mío- era que queríamos vestir a México en formas modernas y diferente. Como el mismo sentido de un vestido de quinceañera pero agregarle algo, como unos bordados chiapanecos, agregarle Swarovski y unos listones a una creolina, que no se veía. Y que los corsets sean parte de mí día. Desde muy chiquita me gusto la idea de crear un mundo de fantasía en los escenarios. Para ser un tipo de princesa. Yo desde chiquita me encantaba ponerme estos vestidos porque me sentía un princesa”.

La hija de Pepe Aguilar cuenta que así nació su estilo sobre los escenarios y por el mismo amor a México. “El amor a nuestras tradiciones y de la inquietud de saber de dónde vienen ciertas cosas. Saber porque portaban ciertos trajes y de cuál es la forma más respetable de hacerlo”, dice Aguilar.

Aguilar también habla de su muñeca que lanzaron y que significa muchísimo para ella. “Esto significa muchísimo…y algo que siempre lo he dicho. Mi belleza es una belleza diferente. Creo que en México, el tener pelo corto, ojos chiquitos, nariz grande y boca grande; no es un estereotipo de una Barbie que conoces. Entonces quisimos inculcar este amor propio y esta belleza interna. Pero también queríamos ver la forma que podemos compartir con los fans que me siguen más chiquititos diferentes tradiciones mexicanas.

Ángela Aguilar está cumpliendo una década de carrera como solista y lo ha querido celebrar con un homenaje a México a través de una muestra de llamativos vestidos tradicionales que ha utilizado a lo largo de los años.