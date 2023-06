Andrés Hurtado cara a cara con Frederik: “Pedí que no estuviera” [VIDEO]

Luego de la acalorada discusión que se vivió en vivo y directo entre el conductor peruano Andrés Hurtado ‘Chibolín’ y el presentador del programa “Hoy Día” de Telemundo, Frederik Oldenburg, la polémica no quedó allí y durante la emisión del día jueves 8 de junio del matutino, ambos se vieron “cara a cara” y las cosas no volvieron a salir muy bien, ya que Hurtado siguió claro su postura tras el despido de uno de sus trabajadores. Puede ver el video a lo largo de este artículo.

El presentador de origen peruano fue invitado por la cadena televisiva Telemundo para hablar de lo sucedido luego de la fuerte discusión entre Hurtado y el presentador de Exatlón Estados Unidos, la cual se dio debido a que Andrés Hurtado fuera noticia tras despedir a su productor por un error presentado en su “Porque hoy es sábado con Andrés”.

Cabe recordar que el pasado sábado 3 de junio, Andrés Hurtado despidió en vivo y directo a su productor José Malpartida Abadía, en el marco de la gran final del ‘Miss Perú: La Pre”, debido a un error en la redacción de una de las preguntas realizada a una concursante, según InfoBae.

“Como productor me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta, porque no es cuestión de hacer un programa así como así. Yo soy quien da la cara, los concursantes están al frente y te pido por favor, sino me gustaría que des un paso al costado como productor del programa ‘Sábado con Andrés. Deja tu puesto a uno de los chicos ¿sí?, gracias. Disculpen, acá las cabezas se cortan inmediatamente, yo no puedo permitir. Termina el programa y dejas tu trabajo”.

Cara a cara entre Andrés Hurtado y Frederik Oldenburg en Hoy Día

Andrés Hurtado llegaba al set del programa “Hoy Día” de Telemundo y tan solo unos segundos de estar en vivo el presentador peruano no se sintió como y ante el recibimiento de Penélope Menchaca y Chiky BomBom, Hurtado pidió ir a corte comerciales, pues se sintió incomodo al estar al lado del venezolano, pidiendo su retiro del set.

“Un segundito, por favor, ¿Vamos a ir al corte? Mil disculpa a los televidentes, pedí que no estuviera en el set durante la entrevista. Daniel sí, pero él, sí (Frederik), te pido, por favor, lo dije muy bien, no hay que romper los protocolos”, expresó el conductor y añadió: “Soy el invitado y vamos a guardar los protocolos, bien claro les dije: ‘con el señor, no quiero esta al lado’”.

Ante esto, Penélope y su colega Chiky trataron de mediar la situación aclarándole a ‘Chibolín’ que no podían hacer tal cosa con uno de sus compañeros, pues no era permitido sacar a nadie del set. Chiky BomBom le dice en el video: “Nosotros no podemos echar a él porque es parte de la casa”.

Y Penélope Menchaca le aclara que la idea de que estuviera en el programa era para poder hablar entre todos sobre lo sucedido y tomar decisiones tan radicales. Mientras esto ocurrió, desde poca distancia, sentado al lado de Daniel Arenas, Frederik Oldenburg, se reía.

“Qué buena actuación”, le respondió Oldenburg. Y Andrés no dudo en contestar diciéndole: “No, no es una actuación, es realidad”.

Finalmente, Frederik Oldenburg le da la bienvenida al matutino ofreciéndole su mano: “Bienvenido al estudio, toma asiento. Lo cortes no quita lo valiente, bienvenido”.

¿Por qué se dio la pelea entre Andrés Hurtado y Frederik?

La discusión se dio luego de que el conductor peruano fuera invitado por videollamada para hablar de la situación vivida en su programa y el despido de su trabajar por un erro humano. Pues desde “Hoy Día” le recalcaron la falta de empatía y falta de calidad humana.

Ante las palabras de Hurtado, el venezolano Frederik Oldenburg no se aguantó y reprochó su actitud.

“La educación siempre va ser la misma, en Perú y en Estados Unidos, y te está hablando un periodista, comunicador social, graduado en la universidad, al igual que quizá tú. No sé si eres periodista o comunicador social, no sé si tienes o no posgrado. Yo soy un periodista deportivo, presentador, tengo la experiencia como tú, ahora sí te escucho, para que sepas un poco con quién estás hablando”, dijo el presentador de Exatlón.

Y añadió Frederik: “Nosotros en Telemundo/NBC respetamos a cada uno de los trabajadores en vivo y detrás de cámaras y todo se conversa, y todo tiene un proceso de respeto ante todo en esta empresa. No se puede vejar en público a una persona de la manera en que se le dejó”.

Seguidores de ‘Hoy Día’ molestos

Luego de que se terminara el programa del día jueves y los cortos videos se publicaran en la cuenta oficial de Instagram de ‘Hoy Día’, muchos de sus seguidores se sintieron molestos por la actitud del invitado frente a los panelistas.

Los internautas criticaron a la cadena Telemundo por invitarlo y darle más “pantalla” a una persona que califican le hace falta mucha calidad humana y su ego no lo deja ser buen ser humano.

“Cuando el ego crece por encima de la profesión, el talento queda guardado en los bolsillos…Que pena por el señor😕”, comentó un usuario.

Otra persona escribió: “¿Por qué le dan palestra a este tipo de gente?

“Con tanto temas educativos, formativos, pedagógicos y de valores que se pudieran considerar y se pierde el tiempo con ese entrevistado🙄”, dijo alguien más.

Y un último usuario comentó: “La soberbia en su apogeo… actuación? No lo se… pero si fuera actuación tampoco seria mi estilo 🤷‍♂️ … @fredefutbol actuaste con altura bro 👏”

¿Quién es Andrés Hurtado?

Andrés Hurtado es un empresario, productor, comediante y conductor de televisión de origen peruano quien incursionó en el mundo de la televisión en el programa “Risas y salsa” y “Risas de América”, según El Comercio.

Se dice que Hurtado cuando era pequeño trabajó en un circo llamado “El Principito” y fue allí donde lo apodaron como “Chibolín”, según InfoBae.

LEER MÁS: Policía graba supuesto OVNI cayendo del cielo en Las Vegas [VIDEO]