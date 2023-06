Policía graba supuesto OVNI cayendo del cielo en Las Vegas [VIDEO]

La cámara corporal de un agente de policía de la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, tomó las imágenes de un objeto volador no identificado, en momentos en que cae del cielo y aparentemente se estrella sobre el suelo.

Aunque el hecho sucedió el pasado 30 de abril del presente año, cerca de las 23:00 horas y 50 minutos, se supo que poco antes de que sucediera, varios ciudadanos de las ciudades de Utah, Nevada y de California reportaron el avistamiento de varios ovnis, surcando los cielos, de acuerdo con ABC 7.

En esa noche la línea de emergencia del 911 recibió varios reportes de destellos de luces extrañas en el cielo, y dentro de las llamadas llamó la atención la llamada de una familia residente en Las Vegas, quienes aseguraron ver en el patio trasero de su casa, las siluetas de seres “no humanos”, según WION.

“Simplemente vemos con el rabillo del ojo que algo con luces cae del cielo y cuando se estrelló hubo un gran impacto… Luego escuchamos un gran número de pasos cerca de nosotros… vemos que hay una persona de ocho pies al lado (de la nave) y otra dentro, y tiene ojos grandes y nos está mirando”, le dijo la persona que hizo la llamada a la operadora del 911, según informó ABC 7. “Juro por Dios que esto no es una broma, esto es realidad, estamos aterrorizados”, agregó esta persona.

Y añadió esta persona, según ViveUSA: “Parecen extraterrestres. Tienen ojos grandes. No puedo explicarlo. Tienen la boca grande. Tienen ojos brillantes y no son humanos, son 100 por ciento no humanos”, dijo el hombre atemorizado.

La transcripción del reporte policial, indicó que el despachador con miras a aclarar la denuncia reitera que la persona que llama ve aparentemente “dos sujetos en su patio trasero”. De inmediato las autoridades se hicieron presentes en la vivienda para aclarar la situación, interrogaron a la familia, y buscaron evidencia de la denuncia.

“Era como una, era como una gran criatura. Sí, como alrededor de 10 pies de altura”, dijo un testigo, según El Diario NY.

Muy nerviosos, los agentes lograron captar como efectivamente en el patio de la casa quedo marcada una gran huella circular. Sin embargo no logran hallar a los supuesto “visitantes”. Las fotografías tomadas al momento de la diligencia de inspección no han sido reveladas hasta el momento.

Finalmente, la autoridad al constatar que no solo estas personas fueron observantes de los supuesto Ovnis, y que de hecho uno de sus compañeros fue testigo del mismo caso, se retiraron del lugar. “No los voy a molestar, muchachos, uno de mis compañeros dijo que también vio caer algo del cielo, por eso tengo un poco de curiosidad”, respondió el oficial, de acuerdo con El Diario NY.

Por su parte, informó ABC Noticias que en una publicación mediante Twitter, se difundió el video donde aparecen los residentes que fueron testigos de este fenómeno sobrenatural, y señalaban de qué manera había sucedido y en que partes de la casa estaban.

“ÚLTIMA HORA: La cámara corporal de la policía registra el aterrizaje forzoso de un ovni en Las Vegas. Los residentes llaman a la policía diciendo que una pareja de seres “no humanos” de 8-10 pies con grandes ojos en su patio trasero. SUV negros reportados en el área que posiblemente se llevó el avión y todo el video del patio trasero se oscureció Mira por ti mismo”, se lee en el mismo.

Ahora se espera que desde el Pentágono o las autoridades de seguridad nacional de Estados Unidos den claridad a lo que realmente paso esa noche.

