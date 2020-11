Andrea Escalona diagnosticada con seria enfermedad tras la muerte de Magda Rodríguez

Andrea Escalona ya la estaba pasando muy mal con la muerte de su querida mamá, la productora mexicana Magda Rodríguez. La responsable por años de “Hoy”, el programa matutino de Televisa, que pasa Univision a los mediodía, falleció repentinamente hace casi una semana en su casa.

La conductora y artista se había notado muy afectada tanto en el funeral, como en sus publicaciones en las redes sociales, en las que no ha dejado de publicar fotos de su mamá, con quien era muy unida.

El duelo puede bajar las defensas

Andy Escalona, quien fue parte del elenco original de “Suelta la Sopa”, recibió las condolencias de centenares de personas, que le expresaron dolor por la muerte de Magda Rodríguez. De hecho, se mandaron tantas flores al funeral, que no cabían en la funeraria.

En las redes sociales, muchísimos artistas le mandaron el pésame y celebraron la vida de la productora, que falleció de un síndrome relacionado con un desangramiento en el sistema digestivo. Algunos, se presentaron en persona a darle un abrazo solidario.

La joven estaba tan abatida, que parece que se presentó una tormenta perfecta.

Andy Escalona se empezó a sentir mal

Después del funeral, la conductora se sintió débil y asumió que se trataba de una mezcla de tristeza y cansancio, pero la realidad es que la cosa era incluso peor. Escalona se hizo la prueba de la COVID-19 y el resultado fue positivo.

La noticia fue revelada por el productor Alejandro Gou, quien está a cargo de la obra de teatro “El cuarentono cómico” en la Ciudad de México y de la que forma parte la hija de Magda Rodríguez.

Como Productor del @TenorioComico es mi obligación informar que @andyescalona salió Positivo a Covid, Alma Cero @Alma_Cero será nuestra Doña Ines. — Alex gou (@alex_gou) November 6, 2020

Además, se conoció que Andrea Rodríguez, hermana de Magda y tía de Andy también fue dado positivo al examen para detectar si tenía la enfermedad causada por el coronavirus.

Magda Rodríguez pensó que tenía COVID-19

Antes de fallecer, la productora llegó a pensar que tenía el coronavirus. “Vi a mi mamá el sábado. Me iba a quedar a dormir con ella, pero me dijo ‘no vengas nena, yo creo que estoy enferma de algo. No te quiero contagiar, ven a verme en la mañana'”, contó la propia Andy Escalona a Telemundo.

“Lo único que a mí sí me brincó es que me haya dicho que no me quedara a dormir con ella el sábado. No sé, se me hizo muy raro. Ella siempre quería que yo me fuera a dormir en su casa. Desde que ya no vivíamos juntas este año, le daba como ilusión. Entonces cuando me canceló dije pues bueno sí se ha de sentir mal, no lo sé”, agregó.