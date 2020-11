Revelan causa de muerte de Magda Rodríguez. ¿Qué pasó con la productora de Hoy?

La causa de muerte de Magda Rodríguez fue revelada por las autoridades y fue realmente sorprendente. Lo que le pasó a la productora de “Hoy” es algo prevenible, pero difícil de determinar.

Rodríguez tenía apenas 57 años cuando falleció sola en su casa. Su muerte es llorada por todo el espectáculo mexicano y de otras partes del mundo de habla hispana, comenzando por su familia, claro, y la familia profesional que desarrolló en el programa de las mañanas de Televisa, que se ve en Univision al mediodía.

¿De qué murió Magda Rodríguez?

Según las autoridades, la productora falleció de “un choque hipovelémico” la noche del 1 de noviembre.

Según el reporte, los trabajadores de emergencia de la ambulancia privada informaron del “fallecimiento de una mujer de nombre Magda Rodríguez Doria, posible productora del programa “Hoy”, al interior de su departamento, en Eje 10 Sur, colonia Progreso Tizapán, alcaldía Álvaro Obregón, al parecer por choque hipovelémico, diagnosticado por una ambulancia privada que acudió al llamado de los Servicios de Emergencia. El inmueble fue resguardado por policías del sector San Ángel de la SSC, para facilitar el arribo del personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ)”.

¿Qué es el choque hipovelémico que sufrió la productora de Hoy?

Según el New England Shock of Medicine, una de las publicaciones médicas más prestigosas del mundo, un “Shock hipovelémico” es “una situación que requiere atención médica inmediata y que produce tras la pérdida de más de la quinta parte del volumen de sangre que circula en el organismo. Esta pérdida hace que el corazón no pueda bombear la cantidad necesaria de sangre hacia el cuerpo y por tanto llegue menos oxígeno a los tejidos, lo que puede hacer que los diferentes órganos dejen de funcionar y se pueda incluso producir la muerte del paciente”.

En el caso de Magda Rodríguez, el choque hipovelémico se habría producido a consecuencia de una hemorragia severa en el sistema digestivo.

Magda Rodríguez falleció sola

Aunque aun no han dicho quién la descubrió muerta, se sabe que la productora estaba sola y que no llegó a llamar a la ambulancia o a alguien que la socorriera. La hipovelemia se presenta inicialmente como dolor de cabeza, náuseas, vómitos y palpitaciones. Ya en un estado avanzado, causa confusión mental.